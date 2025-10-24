L'ambiance dans la maison des filles est très difficile cette année à Occupation Double.

Quand Clara est arrivée dans une maison des exclus vide, elle était heureuse d'avoir du temps pour se déposer.

« Ça fait beaucoup de passer tout son temps dans la maison des filles. J'ai trouvé ça overwhelming, c'est drainant d'énergie aussi. Tout le temps dans la consolation, à faire des mises au point. Il y a des chicanes par-ci, des chicanes par-là. Ça fait que j'avais vraiment besoin d'un moment pour me grounder. »

Elle ajoute : « C'est très lourd comme ambiance dans la maison des filles. C'est quand même négatif, dans le sens où t'essaies fort de leur demander s'ils veulent faire un brunch le lendemain, de faire des activités de groupe, mais souvent, ça passe dans le beurre t'es pas écoutée. C'est beaucoup de pour-soi, je trouve. C'est vraiment pas comme la bromance du côté des gars. »

C'est beaucoup dans la compétition, dans la comparaison.

Malgré cette ambiance irascible, Clara a développé de belles relations avec Alexandra et Catherine. « Sinon, vers la fin, je me suis rapprochée beaucoup de Béatrice. Béatrice, incroyable personne, super calme, douce, et elle est fine pour vrai aussi. Dans les dernières journées de ma maison des filles, j'ai passé beaucoup de temps avec Béatrice et ça me faisait du bien. »

Concernant Any, dont l'attitude fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux, elle dit ceci : « Je n'avais pas une mauvaise relation avec Any, dans le sens où on était capable d'avoir des conversations ensemble. Elle a vraiment une belle profondeur. C'est juste que je pense qu'elle se perdait dans le jeu. Son côté compétition ressortait. Des fois, elle peut manquer de tact et ça peut frôler le manque de respect. C'est plus pour ça que ça ne me rejoignait pas. On choisit nos batailles. Je ne réagissais pas à tout, mais juste de voir ça aller, ça draine de l'énergie. »

Honnêtement, c'était tellement lourd, la maison des filles, quand je regarde les émissions et ça me donne quasiment des PTSD. [Trouble de stress post-traumatique, NDLR]

