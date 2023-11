OD Andalousie : La relation entre Jérémy et Antoine dénaturée par le montage?

Lors de notre discussion avec Jérémy sur le bord de la piscine de la maison des exclus, en Andalousie, nous avons appris qu'il avait été étonné de découvrir comment le montage montrait sa relation avec Antoine.

« J'ai vraiment développé une super belle relation avec Antoine et on ne voit aucunement ça. Même que, dès qu'on nous voit, Antoine et moi, on a l'air de se chicaner », nous dit-il.

« Je n'arrête pas de dire que je m'ennuie d'Antoine, mais je pense que les gens ne comprendront pas parce qu'on a quasiment l'air de ne pas s'aimer en regardant les émissions », ajoute-t-il.

Laurence, de son côté, avoue avoir été désarçonnée de découvrir à quel point les gars avaient entretenu une rancoeur envers elle pendant plusieurs semaines. « Ma première image de la première semaine est restée tout au long de l'aventure. La première semaine, je savais que ça avait été difficile pour mon image envers les gars, mais je ne pensais pas que ça avait duré comme ça », lance-t-elle.

Elle tente une explication de la situation : « Au tapis rouge, j'ai été choisie trois fois de suite et, deux fois sur trois, on a refusé le garçon. Ç'a été une décision des filles, mais comme je suis sortie sur les trois premières dates, je suis la personne dont on s'est rappelé. Marilyne a été prise trois fois aussi, mais il n'y avait pas de rancoeur. Le jeu des personnalités, lors de la première semaine, j'avais répondu de façon très honnête, et les gars ont vraiment mal perçu ma personne. Mais, je pensais qu'après la première semaine ça c'était réglé et qu'ils n'avaient plus de dents contre moi, mais, après ça, je vois que régulièrement il y a des gens qui mentionnait mon nom à l'élimination sans avoir appris à me connaître, juste parce que j'étais un choix facile. »

Jérémy enchérit : « Les gars se sont fiés beaucoup à la première impression, et l'impression qu'ils ont eu avec Lau, c'est plus le jeu [des personnalités]. Ils se sont fait une idée et se sont arrêtés à ça. »

