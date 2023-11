Laurence a choisi de ne pas écouter tous les épisodes avec Jérémy : voici pourquoi

Nous avons pu rencontrer Jérémy et Laurence dans la maison des exclus lors de notre visite en Andalousie, il y a un peu moins de deux semaines.

Même s'ils n'avaient pas encore vu tous les épisodes de leur aventure, ils avaient une bonne idée de l'image qui avait été brossée d'eux cette saison à OD.

Le duo nous raconte d'abord qu'ils n'ont pas regardé toutes les émissions de la saison ensemble.

« J'ai pris une pause de les écouter avec lui », nous dit Laurence. « Je redoutais le moment où il a eu un "spark" avec Céline dans les émissions. Je préférais les écouter toute seule pour voir comment j'allais réagir. Ç'a duré deux jours. »

Jérémy enchaîne : « On s'en est reparlé, et les deux, on voyait ça pire que c'était. On est dans un jeu de séduction donc c'était normal de trouver des connexions. J'ai été peut-être un peu maladroit de ne pas avoir pris deux minutes pour en parler à Laurence quand c'est arrivé [avec Céline]. »

« On s'en est bien sorti à la télé en fait », ajoute Laurence. « On a eu tellement de discussions dans la maison mixte qu'on avait peur de voir comment ça sortirait. On a recommencé à les écouter à deux, donc maintenant on fait "pause" sur les émissions et on 'debrief' ensemble. »

Même s'ils ne forment pas un couple, les deux ex-candidats affirment qu'ils ont une belle relation et sont très honnêtes l'un envers l'autre. Jérémy a même avoué à sa comparse qu'il aurait dû aller vers Alexandra d'emblée plutôt que de chercher à connaître les autres filles à tout prix. « J'ai hésité parce que nous étions une twist, j'avais peur de la vision des autres. J'aurais dû plus démontrer mon intérêt à Alexandra. [....] J'aurais dû écouter mon feeling. Ce qui est ironique, c'est qu'elle a fini avec mon meilleur chum dans l'aventure, Antoine. »

Précisons que la relation entre les deux candidats était très amicale, contrairement à ce qui nous a été montré. Apprenez-en plus ici.