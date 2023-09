OD Andalousie : La réaction des gars quand Sami annonce son métier est parfaite

Ce lundi, à OD Andalousie, les quatre nouveaux célibataires ont intégré les maisons avec les gars et les filles.

Ainsi, à leur arrivée, ils ont pris un moment pour se présenter à leurs nouveaux colocs.

Lorsque Sami, le médecin de famille, a annoncé son métier aux autres candidats, ceux-ci n'auraient pu être plus désabusés. Il y a même eu un long silence, dont la production a évidemment tiré profit pour rendre le moment on ne peut plus délicieux au montage.

Il y avait beaucoup de non-dits dans cet instant un peu gênant pour Sami. Les gars se doutent bien qu'un docteur risque de plaire aux jeunes demoiselles d'OD, mais ils ont joué la carte de l'indifférence.

Selon ses dires, Sami avait l'intention de ne pas mentionner d'emblée sa profession à ses acolytes. Visiblement, c'est un échec!

Le médecin de famille était déjà tombé dans l'oeil de plusieurs filles avant même de dévoiler qu'il portait le sarrau. Gageons que l'intérêt pour le beau Marocain n'ira pas en diminuant... Léa semble d'ailleurs déjà délimiter son territoire.

