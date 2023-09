Ces deux candidates d'OD Martinique font jaser sur les réseaux sociaux après l'épisode de ce dimanche

Jérémy et Alexandra ont rejoint un couple lors d'un voyage en Suisse alors que Sami et Léa sont débarqués pour la première fois lors d'une activité de VTT dans les montagnes.

Puis, Marie-Andrée a aussi généré beaucoup de commentaires, mais c'est pour une raison complètement différente. En effet, les gens déplorent son temps d'écran bien moins important que celui des autres.

On ne peut effectivement pas dire qu'on l'a mise de l'avant jusqu'à présent, mais comme Anthony l'a si bien dit lors du souper d'élimination : « elle avait l'air plus gênée au début, mais plus tu parles avec elle, plus elle a l'air géniale ». Une personne à découvrir donc?