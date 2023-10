OD Andalousie : Combien de temps les candidats et candidates se voient-ils réellement?

Parmi les questions souvent posées par les fans sur Occupation Double, on retrouve la fréquence des rencontres entre les candidates et les candidats chaque semaine.

Comme nous avons passé trois jours en Andalousie avec la production d'OD, nous avons pu éclaircir certaines choses, dont cette question de la rareté des rassemblements dans l'aventure.

Le producteur au contenu Jean-Philippe Perron fait le décompte pour nous : « Le party, c'est à peu près une heure et demie. Le 5 à 7, c'est une autre heure. Après ça, il y a des jeux, c'est au moins une heure-une heure et demie par jeu.

Quand ils partent en activité, c'est entre 8 et 12 heures. Puis, pendant les voyages, ils sont entre 48 et 72 heures ensemble. »

Il ajoute : « Ils disent qu'ils n'ont pas le temps de se parler, mais ils ont amplement le temps, c'est juste que quand tu sais qu'il y a une caméra, tu ne parles pas nécessairement des vraies choses. Il y a des terrains sur lesquels tu ne vas pas, il y a des sujets que tu ne veux pas aborder. »

« Les premières semaines, c'est plus difficile parce qu'il y a plus de monde et tu veux parler à tout le monde. Tu ne veux pas te couper des relations possibles. Tu passes de courtes minutes avec plus de gens [au lieu de plus longtemps avec une personne]. Les décisions sont difficiles en début de saison, parce que tu te dis : "je lui ai parlé 3 fois 10 minutes, je ne sais pas si je veux l'éliminer". Plus le temps avance, plus ils passent du temps de qualité ensemble. »

Précisons aussi que la maison mixte a permis aux candidats cette année de se voir plus longtemps. Céline et Sami ont même développé leur relation grâce à ce déménagement.

La production a aussi pu nous expliquer pourquoi il n'y aura pas de nouveaux candidats à OD cette année. Découvrez le tout ici.