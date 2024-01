Noovo confirme aujourd'hui que sa téléréalité Occupation Double sera de retour pour une 18e saison en 2024.

Alicia Moffet et Frédérick Robichaud reprendront leur rôle d'animateurs pour une deuxième année consécutive.

Le couple s'est investi entièrement dans ce nouveau rôle. « C'était un gros défi personnel d'apprendre un métier devant le Québec au complet », nous confiait Fred à la vieille du voyage final l'automne dernier.

Les amoureux ont été épaulés par un coach, Michel Olivier Girard. « Ç'a servi beaucoup pour l'aspect technique », nous indiquait l'animatrice. « Je le voyais comme mon prof de français. Quand il est parti, on a mis notre personnalité dans la technique. Et c'est là, je trouve, que nous sommes devenus meilleurs. »

« Dans les premières semaines, nous avions un peu le syndrome de l'imposteur », ajoutait Fred. « On était reconnaissant, mais on se remettait en question comme n'importe qui dans une nouvelle job. Lui nous a beaucoup aidés à nous grounder, à forger notre confiance en nous. »

Alicia Moffet avouait qu'elle n'avait pas beaucoup regardé OD cette fois-ci. Par manque de temps, d'abord, mais aussi parce que se voir à l'écran la confrontait. « Moi, je mange du OD à la base, mais, cette année, je l'écoute moins parce que je suis trop dans ma tête. J'"overthink" trop comment je parle, par exemple, et ce n'est pas nécessairement bénéfique à ce moment-ci. »

« Si on le refait l'année prochaine, je l'écouterai peut-être juste avant, pour m'analyser, savoir ce que j'ai aimé mieux dans mon animation », disait-elle en octobre.

Ce que le couple a préféré faire parmi toutes les tâches qui leur avaient été accordées? Annoncer des grosses twists. « Quand nous avons annoncé la maison mixte, nous étions fébriles, comme si nous allions annoncer le sexe de notre enfant », indiquait Alicia.

Ce que nous avons préféré de leur animation? Les soupers d'élimination. C'est là où ils brillaient tous deux de façon plus significative. Leurs interactions avec les candidates et candidats étaient toujours respectueuses et pertinentes.

Rappelons qu'Occupation Double a vu le jour en 2003 sur les ondes de TVA. Éric Salvail a animé les deux premières éditions, puis Joël Legendre a pris le relais, avant d'être remplacé par Pierre-Yves Lord et Sébastien Benoît. Après une pause de 4 ans, OD est revenu avec Jay Du Temple comme tête d'affiche. L'humoriste a tenu la barre de la téléréalité pendant six ans.

La destination du 18e OD n'est toujours pas annoncée. C'est généralement au début du printemps que la chose est révélée au public. Cela fait longtemps que les téléspectateurs espèrent une édition en Australie ou en Nouvelle-Zélande, est-ce que ce sera en 2024 que leur souhait sera exaucé? L'Écosse a aussi souvent été soulevée comme destination de rêve pour OD. À suivre!