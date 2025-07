On vous amène sur le plateau de la nouvelle série de Crave, Ils vécurent heureux

La semaine dernière, nous avons eu la chance de visiter le plateau de la nouvelle série de Crave, Ils vécurent heureux.

Lévi Doré et Chanel Mings incarnent Léo et Emma, un jeune couple nouvellement marié qui croit avoir tout compris sur l’amour et l’engagement, du haut de leurs 25 ans. Mais leur amour peut-il survivre au désir de bousculer les conventions? À travers leur parcours, mais aussi celui de leurs amis qui entretiennent tous un rapport différent aux relations amoureuses, chaque personnage cherche à atteindre le bonheur en déconstruisant les codes de l’hétéronormativité… au risque de perdre pied.

La distribution compte également Joephillip Lafortune, Myriam Gaboury, Frédéric Millaire Zouvi, Robin L'Houmeau, Madeleine Péloquin, Zeneb Blanchet et Caroline Néron. Certains d'entre eux nous parlent de leur personnage dans la vidéo au bas de l'article.

La comédie dramatique est réalisée par Sandra Coppola et Juliette Gosselin. Cette dernière a aussi écrit les textes avec Audrey Béland et Guillaume Girard.

Voyez toutes nos photos de notre visite sur le plateau et notre rencontre avec les comédiens principaux dans la vidéo ci-dessous.

La série se décline en dix épisodes de 30 minutes qui seront offerts sur Crave cet automne.