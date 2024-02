Normand Brathwaite taquine France Beaudoin et Véronique Cloutier

On ne vous apprendra rien en vous disant que Normand Brathwaite est un réel passionné de musique. Son émission du samedi soir, qui roule sa bosse depuis 21 saisons à Télé-Québec, est d'ailleurs la preuve bien tangible de son dévouement à faire briller les artistes vocaux et instrumentaux du Québec et d'ailleurs. Belle et Bum est, à l'heure actuelle, la plus vieille émission musicale en ondes à Télé-Québec.

Avec les nombreuses coupures en télé, les émissions culturelles dans le genre se font malheureusement plus rares. L'animateur, qui nous confiait ne pas être un grand adepte de changement, avait préalablement discuté avec nous du vent de jeunesse que a soufflé sur son studio pour une émission spéciale (entrevue à lire ici), qui sera diffusée le 2 mars.

Rappelons qu'il sort aussi de sa zone de confort en représentant les Boomers à titre de capitaine sur le plateau de Zénith, la compétition musicale en ondes sur ICI Télé.

Celui qu'on connaît pour n'avoir pas la langue dans sa poche a profité de notre entrevue pour glisser quelques mots sur deux animatrices très appréciées des Québécois :

J'aime beaucoup, beaucoup Véronique, parce que sans faire la même job, moi pis elle, elle c’est pas sa job de faire découvrir du monde, sa job c’est de faire un gros show de variété qui fait que le public pense encore que la musique c’est important.

« Avec France [Beaudoin], c’est une des seules qui poussent encore pour la musique. Elle pourrait faire des quiz, elle pourrait faire n’importe quoi, mais depuis La Fureur, chaque émission que tu as vue de Véronique, il y avait de la musique, des musiciens live, il y avait un band », ajoute-il, en tout respect.

« Et tu vois, France, qui est ma très bonne amie, on s’est parlé souvent de "c’est quoi mon show par rapport à ton show?" Elle dit : "Toi ton show, tu fais des tounes au complet, moi je fais des surprises, c’est dans l’émotion " et moi je lui ai dit : "jamais je ne ferai des surprises à des invités, jamais, c’est ton pays, c’est ton île." Moi, ma job, c’est de présenter du monde et qu’on fasse la toune au complet. »

Sa bonne foi devait absolument se conclure sur une note d'humour : « Et malheureusement, les musiciens de France et de Véronique, c’est les deuxième meilleurs au monde. Les premiers, c’est les miens. »

Belle et Bum se poursuit à Télé-Québec les samedis à 21 h. La spéciale jeunesse sera présentée le samedi 2 mars.