Normand Brathwaite souligne un exploit télévisuel

Le 16 novembre prochain, Télé-Québec célébrera le 500e épisode d'une de ses émissions phares, Belle et Bum, un record de longévité pour une émission musicale.

Pour l'occasion, l'animateur Normand Brathwaite et ses belles, Fabiola Nyrva Aladin, Marie-Josée Gauvin et Lunou Zucchini, ont orchestré une émission spéciale, où les surprises sont au rendez-vous.

Au programme : Grand Corps Malade en duo avec Marie-Mai, qui interprétera aussi une exclusivité, le légendaire Claude Dubois et la découverte Hawa B. Un Bum à Gogo spécial avec des invités chouchous incluant Mariana Mazza, Simon Boulerice, Sébastien Kfoury et Marie Denise Pelletier.

« Le succès de Belle et Bum est un vrai succès collectif », confie Normand Brathwaite. « D’abord, il y a les milliers d’artistes et de musiciens et musiciennes qui acceptent de venir sur le plateau pour partager leur passion. Ensuite, il y a le public qui est au rendez-vous depuis 22 ans, signe que les gens ont encore besoin de musique à la télé! – ainsi que toute l’équipe technique et de production, qui réussit chaque semaine des petits miracles, notamment m’aider à pas trop avoir l’air fou. Et finalement Télé-Québec qui, année après année, décide de faire de Belle et Bum LE rendez-vous musical de la télévision. Pour tout ça, 500 fois merci! »

À cela, Nadine Dufour, vice-présidente des contenus à Télé-Québec, ajoute : « Depuis maintenant 22 saisons, Belle et Bum contribue de façon exceptionnelle à la force de notre programmation culturelle grâce à son éclectisme musical, à ses numéros inédits et à ses rencontres mémorables entre artistes émergents et établis, d'ici ou d'ailleurs. Je salue l'aplomb avec lequel Normand Brathwaite et toute son équipe ont su faire évoluer la formule et demeurer pertinents au fil du temps. »

Belle et Bum s'avère, depuis des années, une plateforme de choix pour faire rayonner le talent musical du Québec et d'ailleurs, pariant sur un amalgame avantageux d'artistes de la relève, de découvertes et de valeurs sûres, le tout dans une atmosphère complice et festif.

Soyez au rendez-vous pour cet épisode spécial!

Belle et Bum, le samedi 21 h : À la télé, sur le Web et sur l’appli Télé-Québec.