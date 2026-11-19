Prime Video a dévoilé aujourd'hui l'identité de neuf des dix participant.e.s de la 5e saison de LOL : Qui rira le dernier?, qui sera disponible en exclusivité sur la plateforme dès le 1er janvier 2027. Ainsi, nous apprenons que neuf candidat.e.s chouchous du public feront leur retour au manoir pour relever à nouveau le défi de résister à la tentation de rire pendant 6 heures consécutives.

Patrick Huard reprend donc son rôle d'animateur dans cette nouvelle saison hivernale qui réunira Mégan Brouillard, Pier-Luc Funk, Mathieu Dufour, Guy Jodoin, Mélanie Maynard, Mariana Mazza, Christine Morency, Stéphane Rousseau et Arnaud Soly. Quelle est, selon vous, l'identité de l'invité mystère qui mettra les pieds dans l'aventure pour élever la compétition d'un cran? On nous réserve apparemment une surprise de taille en ce qui concerne le dixième concurrent. Nous resterons certainement à l'affût pour vous.

Si neuf des dix participants connaissent bien les règles du jeu, les six heures durant lesquelles ils devront tout faire pour garder leur sérieux ne seront pas faciles pour autant! Au menu, un atelier zen qui n'aura de zen que le nom, une leçon de chant qui mettra leur sérieux à rude épreuve et des visages familiers qui feront des apparitions ici et là, afin de les déstabiliser, juste un peu! Nous avons bien hâte de découvrir les moments savoureux que croqueront les 45 caméras du manoir sur le vif!

Au final, la grande gagnante ou le grand gagnant remportera 100 000 $ qu'elle ou qu'il pourra remettre à l'organisme de bienfaisance de son choix.

Les trois premiers épisodes de LOL : Qui rira le dernier? seront offerts en exclusivité sur Prime Video dès le 1er janvier 2027, suivis des trois derniers une semaine plus tard, soit le 8 janvier. Ça promet!