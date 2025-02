Nathalie Simard partage un message émotif : « une date à jamais gravée dans ma mémoire »

C'est en février 2004 que Nathalie Simard a décidé de porter plainte à la Sûreté du Québec contre son ex-agent, Guy Cloutier.

Ce geste, éminemment significatif, a marqué l'histoire du Québec au fer rouge. C'était avant le mouvement #MeToo, avant que les dénonciations soient encouragées et légitimées en société.

La chanteuse a partagé en ce 13 février un message puissant sur ses réseaux sociaux.

« Aujourd’hui, 13 février – une date à jamais gravée dans ma mémoire.

Il y a 21 ans, j’ai osé reprendre mon pouvoir en dénonçant les crimes sexuels dont j’ai été victime dès l’âge de 9 ans. Ce fut une épreuve immense, mais ma plus grande motivation a été ma fille, Ève, qui a aujourd’hui 31 ans et est elle-même maman d’une merveilleuse petite fille de deux mois et une semaine.

Je suis fière d’avoir eu le courage de parler, car je l’ai fait pour elles. Pour elles, mais aussi pour toutes celles qui, encore aujourd’hui, hésitent à briser le silence.

À vous, chères femmes, je veux dire ceci :

Nous venons au monde pour être heureuses, pas pour souffrir. Reprendre son pouvoir est un chemin exigeant, mais essentiel. Vous n’êtes pas seules. »

Nathalie partage du même coup, une photo de sa fille et de sa petite-fille, Maélyse.

Elle rappelle aussi l'existence de La Grande Ourse Montérégie, la première maison de thérapie dédiée aux femmes victimes de crimes à caractère sexuel, un organisme dont elle est la marraine. Voyez tous les détails dans sa publication ci-dessous.