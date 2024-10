Nathalie Simard ose avec une robe sexy qui fait tourner les têtes

La chanteuse Nathalie Simard a participé au premier gala de l'ADISQ mercredi soir. Celle-ci portait une robe rouge spectaculaire de la marque LIF (Live In Fame). On peut dire qu'elle attirait tous les regards!

« Quelle belle soirée hier au premier gala de l’ADISQ! @adisq

Bravo à tous les gagnants, aux nominés , et à toutes les belles découvertes musicales de la soirée!

Toujours des belles rencontres inspirantes et enrichissantes », écrivait-elle.

Précisons que Nathalie était en nomination pour « Album de l'année - Réinterprétation ». Le trophée lui a échappé aux mains d'Elisapie, dont l'album Inuktitut a séduit l'Académie.

Ce n'est pas la première fois que Nathalie enfile une tenue de Live In Fame. La semaine dernière, lors du bal annuel de la Fondation Lise Watier, la chanteuse était tout aussi sublime dans une robe noire scintillante au décolleté plongeant.

Nathalie arborera-t-elle une autre robe sexy dimanche pour le gala de l'ADISQ? À suivre! Notons qu'elle sera en nomination pour « Album de l'année - Succès populaire » avec son disque Mon Noël. Voyez ici tous les nommés du 46e gala de l'ADISQ.