Nathalie Petrowski répond à un commentaire de Mariana Mazza

« J'aimerais ça revenir sur le commentaire de Mariana Mazza. »

Bonsoir Bonsoir
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Lundi, à Bonsoir bonsoir, Mariana Mazza a annoncé que son émission Livre ouvert sera de retour sur ICI ARTV pour une deuxième saison.

Elle en a alors profité pour envoyer une flèche à l'une de ses invités de cette nouvelle mouture, Nathalie Petrowski.

« La personne qui m'a le plus marquée à date c'est Nathalie Petrowski, qui m'a laissé rentrer chez elle. C'est la bibliothèque la plus laide que j'ai vue de toute ma vie. Et on en parle de comment c'est laite, mais ses livres sont incroyables. Mais, c'est laid, laid, laid! »

De passage à Bonsoir bonsoir pour offrir une chronique sur les femmes réalisatrices au cinéma mercredi, Nathalie a offert une réplique à l'animatrice de Livre ouvert.

« J'aimerais ça revenir sur le commentaire de Mariana Mazza. [...] Elle est venue chez nous, je lui ai ouvert ma porte et qu'est-ce qu'elle a dit?! Elle a dit que ma bibliothèque était d'une laideur consommée. »

Alors mon message à Mariana c'est que vu que je ne suis pas une humoriste millionnaire, comme le reste de l'humanité j'achète mes bibliothèques chez IKEA, ok? Elles ne sont peut-être pas belles, mais moi elles me conviennent parfaitement et je voudrais dire à Mariana : ce qui compte, ce n'est pas le look de la bibliothèque, c'est les livres dedans!

Avouons que c'est très amusant de voir ces deux fortes personnalités s'échanger la réplique via émission interposée. Et nous avons désormais très hâte de voir cette bibliothèque SI laide.

Mentionnons aussi que Mariana a confirmé qu'elle irait bientôt visiter la bibliothèque de Joël Dicker à Genève. Une autre bonne raison de ne pas manquer cette deuxième saison de Livre ouvert, qui devrait être diffusée l'hiver prochain sur ICI ARTV.

