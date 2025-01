Natasha St-Pier effectue un retour attendu au Québec dans cette émission populaire

Si Natasha St-Pier a une prolifique carrière en France, cela fait un bon moment que nous ne l'avons pas vue ici, chez nous, au Québec.

Voilà que Star Académie remédie à la situation alors que celle-ci figure parmi les invités de cette nouvelle saison de la téléréalité.

« On est bien excités! », indique l'animateur des grands variétés et producteur de l'émission, Jean-Philippe Dion, lors de la conférence de presse lundi. « J'ai chanté ça toute mon enfance. »

Parmi les autres invités de cette saison, on note Marc Dupré, qui a animé une précédente édition de Star Académie, Gregory Charles, Matt Lang, James Bay, Nate Smith, Claude Dubois, Souldia ainsi que le couple Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau, qui n'ont pas chanté ensemble depuis à peu près dix ans.

Aussi, notons qu'il y aura des metteurs en scène invités, comme Pierre-Yves Roy-Desmarais - « On va être dans l'humour, on va être dans la chanson. Ça va être vraiment super le fun » - et Mel Charlot, qui montera un numéro extrêmement touchant, nous dit-on.

Notons que Joël Legendre sera le metteur en scène principal des variétés de Star Académie.

« Il y aura près de 700 personnes en studio chaque dimanche », indique-t-il. « C'est un record. Il n'y aura jamais eu autant de monde. Le studio va être survolté. J'ai envie de faire des numéros de production qui seront à la fois complètement éclatés et sensibles aussi. On va aller dans tout ça. Je veux challenger les académiciens pour qu'ils interprètent des personnages qui soient dans des lieux différents. J'ai vraiment envie de leur donner l'aspect acteur aussi, au-delà du métier de chanteur. »

