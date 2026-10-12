Nada Boumeftah explique l'enthousiasme qu'elle avait dans sa vidéo devenue virale

La nouvelle députée Nada Boumeftah a remporté ses élections lundi soir et, lors d'une entrevue qui a fait couler beaucoup d'encre - et que vous pouvez voir ici, a démontré beaucoup d'enthousiasme suite à sa victoire.

En compagnie de trois autres femmes élues et issues de différents partis, Nada a expliqué sa frénésie du moment à Tout le monde en parle.

« Au moment précis où les caméras se sont allumées, c'est là qu'on venait d'apprendre qu'on avait gagné. C'était la pression qui venait de tomber et cette shot d'adrénaline-là en même temps qui venait d'arriver, de réaliser qu'on venait effectivement de remporter après un travail extraordinaire de terrain, avec une équipe extraordinaire derrière moi... Puis, j'ai été nourrie aussi. C'est ce qui me donne cette vie-là, cette vitalité, les gens qui m'entourent. On l'a senti aussi dans mon discours. »

Elle indique qu'elle n'a reçu que de l'appui positif des membres de son parti, malgré tout le décorum qui entoure généralement l'Assemblée nationale. « J'intègre une équipe qui me connaissait déjà de mon intensité, de ma flamme intérieure. On m'a dit de boire un petit peu de lait pour me calmer un peu ou pour m'énergiser encore plus. La réception était très bonne et je suis fière de dire que ce que je représente, c'est aussi notre chef Charles Milliard et toute la belle équipe en opposition forte. »

C'est encouragement cet endossement que j'ai eus. On ajoute de la couleur, apparemment.

Sur les réseaux sociaux, la plupart des téléspectateurs semblent avoir été conquis par la députée libérale, disant d'elle qu'elle est très charismatique et une excellente communicatrice.

En fait, aucune des quatre femmes présentes sur le plateau dimanche soir a déçu le public, au contraire.

« Elles sont toutes rafraîchissantes et sympathiques. »

« Belle relève! »

« Ça me semble être la première fois qu’on a 4 députés de partis différents qui ne s’obstinent pas et laissent chacune d’entre elles s’exprimer. »

« De jeunes députées qui ont du guts....on en a besoin ! »

Le talk-show Tout le monde en parle est diffusé le dimanche soir à 20 h sur ICI Télé.