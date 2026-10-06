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Une joueuse des Traîtres devient virale après son discours de victoire aux élections

Des internautes ont demandé à l'équipe du Bye Bye de retenir ce moment.

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Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ceux qui ont suivi la troisième saison des Traîtres savent que l'avocate criminaliste Nada Boumeftah est une femme passionnée et déterminée.

Nada se présentait aux élections provinciales pour le parti libéral et elle a été élue dans le comté de Maurice-Richard, situé dans le centre-nord de l'île de Montréal.

En entrevue avec Radio-Canada suite à sa victoire, elle s'est exprimée avec beaucoup d'emphase.

« La vague rouuuuge vient de passserr! », a-t-elle déclaré, en fixant intensément le journaliste.

« Pas un soulagement, une fierté, et je tiens à souligner que le parti à remporter des comtés qu'on pensait être bleus et aujourd'hui rouuuuggeee, nous serons entendus à l'Assemblée nationale! Nous sommes PRÊTS à être l'opposition officielle! »

Le compte Instagram bien connu memesfruiter a même ajouté une trame sonore épique sur l'entrevue, qui est vite devenue virale. Voyez le résultat ci-dessous.

Certaines personnes ont partagé la vidéo en interpelant les autrices et auteurs du Bye Bye pour reproduire ce moment mémorable dans la revue de fin d'année.

Nous félicitons au passage Nada Boumeftah pour sa victoire!

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