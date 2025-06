Myriam commente l’épisode de mardi de Survivor Québec : « Je tiens à vous rappeler… »

Mardi, à Survivor Québec, Ashly a été éliminé du jeu.

Myriam craignait être évincée, mais Geneviève a tenu sa parole envers elle et a choisi de garder la « sorcière » dans la compétition et de briser le duo de garçons.

Une heure environ après la diffusion de l'épisode, Myriam s'est adressée à ses abonnés sur les réseaux sociaux.

« Il fallait que j'aille courir parce que, mon dieu, que c'était tout qu'un épisode rempli d'émotions. Je tiens à vous rappeler que Survivor, en premier lieu, c'est vraiment un jeu humain. C'est vraiment un jeu où tu te connectes à des personnes que jamais tu n'aurais pensé te connecter dans ta vie.

Puis tu crées vraiment des connexions humaines, vraiment réelles. Mais à un certain stade dans l'aventure, il faut que tu laisses partir ces personnes-là. Il faut que tu mettes de côté ces connexions-là humaines.

Et moi, j'avais cette force-là de le faire dans l'aventure, de connecter sincèrement avec ces personnes-là, de les aimer, mais quand c'était rendu le temps de les laisser partir, je les laissais partir parce que je me rappelais que je venais jouer à Survivor. Je me rappelais aussi que j'incarnais la sorcière bien-aimée.

Ce que vous avez vu ce soir, c'est vraiment une partie intégrante de mon jeu. Et je pense que pour un grand nombre de personnes qui connaissent ma valeur, qui sont mes amis proches, mes clients, ça a été difficile pour vous autres de voir certaines affaires. Même pour moi aussi, il y avait des affaires auxquelles je n'avais pas eu accès.

Mais il faut se rappeler que ces personnes-là ont été victimes du jeu que j'ai décidé de jouer. [...] Les commentaires, les choses que vous avez vues ce soir, je pense que la plus belle façon de voir ces choses-là, c'est de se déconnecter totalement du côté humain et d'aller plus au côté stratégique, au côté jeu.

Et moi, je suis extrêmement fière de voir que je me suis assumée, que malgré les énergies qu'il y avait autour de moi, j'ai gardé la tête haute et j'ai usé mon chapeau magique pour détendre l'atmosphère et assumer la belle personne [que je suis]. »

Ce mercredi, les quatre joueurs restants devront s'affronter dans une épreuve pour déterminer qui ira directement en finale, qui il amènera avec lui et qui devra s'affronter à l'épreuve du feu.

Myriam est certainement en bonne position pour l'emporter.

La réponse sera offerte ce dimanche soir, dans une émission spéciale de deux heures, dès 20 h sur les ondes de Noovo et Noovo.ca.