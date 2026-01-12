Mona de Grenoble était-elle un remplacement de dernière minute? La production répond

Dimanche soir, Mona de Grenoble a fait son entrée dans la maison de Big Brother Célébrités.

Celle-ci clame que, comme elle ne pouvait pas faire partie de l'édition spéciale de l'an dernier mettant en scène d'anciens participants, elle a décidé de revenir en 2026 afin de prendre sa revanche.

Bien des téléspectateurs doutent de cette explication et croient plutôt que la drag queen a remplacé un joueur qui s'est désisté à la dernière minute.

La question a été posée à la production sur ses réseaux sociaux et voici la réponse :

« Mona est beaucoup trop fabulous pour être un plan b 😉 »

Malgré tout, les téléspectateurs doutent toujours : « J’en suis certaine… je sais pas pourquoi ils le disent pas. »

Chose certaine, la production nie la rumeur, pourtant persistante.

Voyez la discussion complète ci-dessous.

Au fond, vrai ou pas, ce n'est pas très important, l'important étant que Mona est de retour à Big Brother! On ne s'ennuiera pas au cours des prochains mois/semaines/jours avec elle, c'est certain!

En entrant dans la maison dimanche, elle clamait avoir annulé trois mois de spectacles pour participer à l'émission. Précisons qu'elle doit aussi s'absenter de son rôle de collaboratrice à Véronique et les Fantastiques.