Mona commente la rumeur de rapprochements entre deux joueurs de Big Brother Célébrités

C'est ce dimanche que l'aventure de l'une des meilleures joueuses de Big Brother Célébrités a pris fin, alors que Mona de Grenoble a été évincée au terme d'un vote qui a dû être tranché par la patronne. Ce faisant, nous avons pu nous entretenir avec celle qui nous a offert un divertissement exceptionnel depuis le début de la saison, avec ses stratégies, ses nombreuses alliances et son fameux coup d'état.

Nous en avons profité pour la questionner sur une rumeur qui anime les téléspectateurs depuis quelques semaines : celle d'une possible romance entre deux autres joueurs dans la maison. En effet, depuis plus d'une semaine, on constate des rapprochements qui semblent plus personnels entre Marie-Ève Beauregard et Félix Dolci. Qu'en est-il vraiment?

Voici ce que Mona a bien voulu nous dire, après avoir lancé en blague : « Moi et Normand, on s'est embrassés juste une fois! (rires) »

« Ce que je veux te dire c'est que moi, de l'intérieur de la maison, je n'ai rien vu de ça se passer. Évidemment, ils sont très proches, mais au même titre que moi et Normand on est très proches. Est-ce qu'il s'est passé de quoi? Non. Moi et Gabi? Non plus. Moi et Chris? Non plus. Mais oui, il y a une proximité. Il y a quelque chose », indique-t-elle d'abord.

« Ça n'a pas été officialisé dans la maison », indique-t-elle. « Il n'y a rien d'officialisé. Ils n'en parlent pas. On ne les a pas vus se frencher. On ne les a pas vus rien faire. Il n'y a rien de ça qui est arrivé. Statut quo. Je comprends que Marie-Mai a fait des petits calls là-dessus. On le voit aussi en regardant le show. En ayant habité dans la maison, c'est sûr que tu te dis "il se passe-tu de quoi?", mais il n'y a rien d'officiel. »

Pour le bien de leur sortie, je n'entretiens pas ça.

Elle ajoute : « S'il y a de quoi qui se passe, tant mieux, c'est toujours cute! Lysandre et Claude dans la saison 1, ç'a donné des maudits beaux bébés. Si c'est le cas, tant mieux. Ça va être des bébés en forme. J'espère qu'ils n'auront pas des challenges à faire à la garderie parce que les autres enfants vont trouver le temps long! »

Big Brother Célébrités se poursuit du dimanche au jeudi sur les ondes de Noovo.

Quant à Mona de Grenoble, elle reprend la tournée de son spectacle De la poudre aux yeux à compter du 21 mars. Les détails à ce sujet sont ici. On la retrouvera aussi dans Véro et les fantastiques à Rouge FM, de même qu'aux Gérants d'estrade dès la semaine prochaine.