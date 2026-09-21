Miss Paon de Chanteurs masqués intrigue et subjugue les téléspectateurs

La sixième saison de Chanteurs masqués s'est amorcée la semaine dernière, avec cinq premiers artistes costumés qui nous ont donné beaucoup de fil à retordre. Au terme de la soirée, la démasquée aura ému bon nombre de téléspectateurs, alors qu'une comédienne ayant marqué l'enfance de toute une génération se cachait dans l'incroyable Mademoiselle Tic-Tac. Les détails ici.

Ce dimanche, la compétition reprenait de plus belle, avec les prestations de cinq autres personnalités connues, cachées sous d'imposants masques. L'une de ces performances nous aura d'ailleurs grandement fait sourciller, en raison de la difficulté à reconnaître la voix de son interprète. Il s'agit de Miss Paon.

À la fois élégant et mystérieux, l'oiseau aux mille plumes a subjugué les téléspectateurs et les juges, qui ne savaient plus où donner de la tête. Avec « Fous n'importe où » de Daniel Bélanger, Miss Paon a choisi la voie de la délicatesse, elle qui s'est décrite comme étant forte dans sa douceur et aussi timide qu'affirmée.

Les noms de Kathleen, Ingrid St-Pierre et Alicia Moffet ont été évoqués par les juges-enquêteurs, tandis que sur le web, les avis sont autant divisés, certains affirmant avoir entendu Charlotte Cardin, d'autres Coeur de Pirate. En voilà une candidate qui sera à surveiller cette saison!

Au terme de cette soirée remplie de prestations toutes plus surprenantes et captivantes les unes que les autres, c'est malheureusement la Reine qui a été mise échec et math. C'est la journaliste Nathalie Petrowksi qui se trouvait dans le costume. Une présence pour le moins surprenante pour cette grande dame de la culture!

Chanteurs masqués se poursuit les dimanches à 19 h sur les ondes de TVA.