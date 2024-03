Michel Barrette salue la performance de son fils dans À coeur battant

Ce dimanche, nous avons eu le plaisir de croiser Michel Barrette sur le tapis rouge du Gala les Olivier. Alors qu'il croyait assister au gala en simple spectateur, l'humoriste a reçu un hommage pour le moins loufoque de ses pairs, dont son complice de longue date Gildor Roy, un moment qui l'a particulièrement ému.

Nous avons souhaité avoir son avis sur la performance de son fils, Olivier Barrette, qui a interprété un personnage pour le moins audacieux cette saison dans À coeur battant.

En effet, le jeune et talentueux comédien a interprété Gaston Mathieu, un père d'enfants avec des besoins spéciaux, dépassé par sa situation familiale, qui commet l'irréparable auprès de son fils. Nous avions eu l'occasion de nous entretenir avec Olivier, qui nous parlait des scènes très difficiles qu'il a eu à tourner. Lisez notre entrevue ici.

Olivier Barrette nous disait notamment : « Moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est les scènes avec les pauvres enfants avec qui je devais jouer »

Comme on pouvait se l'imaginer, Michel Barrette s'est montré très fier de son fils. Il nous dit :

« Je l'ai regardé et je l'ai trouvé bouleversant. Je l'ai trouvé bouleversant d'abord parce qu'il n'a pas d'enfant, il n'est pas père de famille, donc pour qu'il réussisse à trouver en lui quelque chose comme ça et d'aller aussi loin et d'être juste, parce que les scènes qu'il a faites, ça pourrait être ben ben mauvais... C'est tellement dans l'émotion, il fallait être juste et il l'a été. »

Il ajoute : « Tout le monde l'écoute, tout le monde m'en a parlé et, je ne le dirai pas trop fort, mais il m'a fait pleurer de réalisme. »

C'est beau de voir un père s'émouvoir devant le travail de son fils et il faut bien avouer que la performance d'Olivier Barrette était franchement marquante!

Il ne reste qu'un épisode de la série À coeur battant avant la pause estivale. Il sera diffusé ce mardi à 20 h sur ICI Télé.

