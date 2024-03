La violence présentée dans la deuxième saison d'À coeur battant de l'autrice Danielle Trottier se montre davantage insidieuse, s'attaquant à des personnes vulnérables. L'intrigue dans laquelle s'illustre le comédien Olivier Barrette fait partie de ces histoires. Dans le rôle de Gaston, un homme dépassé par sa situation familiale et qui choisit la voie de la violence, Olivier Barrette est aussi inquiétant que criant de vérité. Nous avons souhaité en discuter en entrevue avec le principal intéressé, qui a eu des scènes particulièrement costaudes à jouer.

Justement, dans le prochain épisode, déjà offert sur l'Extra d'ICI Tou.tv, nous plongeons dans le passé récent de ce personnage, alors qu'il doit prendre soin de ses deux enfants aux besoins spéciaux pendant que sa femme, qui vient de donner naissance à leur troisième enfant, est à l'hôpital. Ainsi, nous assistons à des scènes particulièrement difficiles à regarder, pendant lesquelles on sent l'homme complètement dépassé par la tâche qui l'incombe avec ses deux enfants. L'un pleure en prenant son bain, l'autre gémit dans sa chaise haute. Malgré son comportement hautement violent qu'on ne peut excuser, on comprend la détresse du père.

« Moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est les pauvres enfants avec qui je devais jouer », explique d'emblée le comédien, qui a été dirigé par la réalisatrice Louise Archambault pour ces scènes sensibles. « Entre les prises, je faisais gaga gougou, pour essayer de leur montrer que les adultes sont gentils, mais mon Dieu... La petite Josie, Rose Joly, je la trimballe comme si ce n'était pas une personne humaine. Je sacre après, "Ma petite crisse de retard", des choses que personne ne veut entendre. »

Il se montre toutefois rassurant : « Les parents étaient là avec eux sur le plateau de tournage. Ils avaient la capacité de débreffer. Il y avait aussi Virginie Morin qui était là pour s'occuper d'eux. Tout était toujours débreffé, rien n'a été fait dans la hâte, mais dans ma perception à moi, de sacrer après une enfant de cinq ans, ça laisse des traces pour moi, alors j'imagine le reste. »

Virginie Morin, qui est aussi comédienne, tient le rôle de coordonnatrice d'intimité sur le plateau d'À coeur battant. Elle a donc la responsabilité de s'assurer que tout le monde est à l'aise dans son rôle, comme nous l'explique Olivier : « Elle était là pour coordonner, des fois pour leur expliquer ce que l'équipe technique disait, mais dans leurs mots, aussi pour rappeler à l'enfant que c'est un jeu, qu'on est là pour avoir du plaisir et que rien de tout cela n'est vrai. »

Que peut nous dire Olivier sur la suite de cette histoire, alors que Gaston sera présent jusqu'à la pause estivale au moins? « La preuve s'accumule contre Gaston. Je ne sais bien pas comment il va s'en sortir », indique-t-il, mystérieux. « Pour vrai, il y a d'autres révélations, d'autres angles morts qui n'ont pas été révélés, qui vont faire que la perception de Gaston, de Laura, du couple, de la mère va encore changer. Même s'ils sont en procès, il y a encore plein d'éléments à dévoiler. »

Est-ce que ce personnage pourrait revenir l'automne prochain? « Ça ne me surprendrait pas, ça se pourrait », répond le comédien qu'on aime découvrir dans ce contexte audacieux.

Olivier, qui partage son temps entre le Québec et l'Espagne où il développe aussi sa carrière (il a joué André Breton (le surréaliste) dans le film catalan Miró l'an dernier), indique que les scènes violentes qu'il a eu à jouer ont particulièrement bousculé sa soeur dans la vraie vie, qui travaille justement auprès d'hommes violents : « Pour ma soeur, c'est plus dur. Elle est exactement travailleuse sociale avec des hommes qui ont des problèmes de violence. Elle, elle regarde ça avec ses collègues, il y a plein de trucs qui font écho dans son travail. Pour elle, c'est épidermique, parce que c'est sa vie! »

Olivier Barrette, qui est le fils de l'humoriste et comédien Michel Barrette, nous laisse miroiter un prochain rôle au Québec, sans toutefois pouvoir nous en dire plus. Nous avons hâte d'en savoir plus, mais d'ici là, nous continuerons à le suivre dans À coeur battant, dans ce rôle complexe qui promet encore des réflexions.

À coeur battant se poursuit les mardis à 20 h sur ICI Télé.

Rappelons que nous avons récemment appris une triste nouvelle concernant cette excellente série.