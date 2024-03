Dès le 4 avril, les fans d’humour sont convoqués à un nouveau rendez-vous du hebdomadaire, qui sera animé par nul autre que Jean-Michel Anctil, Mes numéros marquants.

Dans ce nouveau concept, le co-animateur de Ça finit bien la semaine reçoit un artiste de la scène de l’humour pour discuter de trois numéros importants dans leur carrière. Plus spécifiquement, les humoristes invités devront lire de vive voix les textes de leur premier numéro, de leur plus marquant, et enfin, de celui dont ils sont le plus fiers.

À l’écoute des premières images, nous pouvons déjà apercevoir la présence de Rachid Badouri, Mariana Mazza, François Bellefeuille, Cathy Gauthier, Claude Meunier, Michel Barrette parmi une généreuse brochette d’artistes acclamés du public, se prêtant au jeu. Voyez la bande-annonce au bas de l’article.

Chose certaine, si en invoquant certains souvenirs, des segments de l’émission s’annoncent bien cocasses, d’autres, semblent se prêter à la confidence et à la réflexion de la part des habitués de la scène. Avec des extraits tirés d’archives, des surprises et des révélations, vous saurez où nous trouver les jeudis soirs ce printemps!

Les jeudis 21 h 30, à TVA. À noter qu'il s'agit d'une émission disponible sur la plateforme VRAI depuis 2021.