La bouillante Meriem de l'émission Les Traîtres a suscité d'innombrables réactions cette saison.

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs n'ont pas toujours été des plus doux à son égard.

« J'avais déjà visionné avant que ça soit diffusé, puis j'avais peur de la réaction des gens », nous dit-elle d'abord. « Parce que je sais qu'ici au Québec, on est des gens qui sont doux. Cette intensité-là, je ne savais pas comment les gens allaient la prendre. Mais vraiment, je suis contente. À la fin, j'ai reçu une grosse vague d'amour. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient à moi. Puis ils voient que je suis quelqu'un d'authentique, quelqu'un de sincère. »

Pour ce qui est de ses détracteurs, on peut dire que Meriem « s'en bat les steaks ». « Je prends super bien [les commentaires plus négatifs]. »

Quand on a eu un parcours comme le mien... ces commentaires, pour moi, ils sont très gentils par rapport à ce que j'ai vécu. Donc, je les prends vraiment, vraiment bien.

Pour Meriem, la chose la plus difficile qu'elle a eu à vivre au cours de son aventure a été l'isolement. « Ce qu'on ne voit pas, c'est que depuis l'entrée, j'ai été mise à l'écart par les candidats. J'étais la fille qui était différente. Ce n'était pas malsain de leur part, mais je le sais, même dans la vie, je ne m'identifie pas ni à la minorité, ni à personne. Je suis... une édition limitée. [rires] Je suis vraiment quelqu'un qui est très différent. Je suis quelqu'un de réservé, donc je ne parlais pas beaucoup. Ils voyaient ça, eux. Quand on était "off cam" aussi. Pour moi, c'était vraiment difficile de m'intégrer. »

Nous avons été complètement charmés par cette fille fougueuse qui ne s'en laisse pas imposer! Elle nous explique ici en quoi Les traîtres a été une forme de thérapie pour elle.