La flamboyante Meriem a été la plus récente personne assassinée du jeu dans Les traîtres (à notre plus grand désarroi!).

Vu son parcours qui n'a laissé personne indifférent, nous avions hâte de discuter avec elle de son expérience.

D'abord, on apprend que c'est l'une de ses amies, qui fait partie de la production, qui l'a recommandée. « Mais, même elle, elle ne connaissait pas ce caractère qui était enfoui en moi. Elle ne s'attendait pas que ça se passe comme ça », nous confie-t-elle en riant.

« Il n'y a que ma famille et mes proches qui savent que j'ai un caractère caché comme ça. Parce que je m'autorise tout avec mes proches. Donc, ma mère, elle me disait toujours : "Meriem, j'aimerais bien un jour te filmer pour que tu voies comment tu es quand tu es fâchée." Eh bien voilà, elle est servie! »

« Moi, ce qui m'a attiré, c'était, déjà, le nom de l'émission : Les traîtres, ça ressemblait beaucoup à mon vécu », explique la pilote d'avion. « Et puis, ça fait un moment que je vis dans ça et je voulais passer cet obstacle dans ma vie. Je me suis dit : "tu ne vas pas continuer comme ça toute ta vie". Pour moi, c'était une thérapie d'aller là-bas. »

D'ailleurs, sa remise du collier à Karine Vanasse à la toute fin a été un moment très significatif pour elle. « Quand on fait une thérapie, généralement, vers la fin, il y a un truc symbolique que tu dois lâcher. Pour moi, c'était ce collier. C'est un collier de famille. Puis, vu que mon passé, il est beaucoup relié à ma famille, à mon pays natal et tout, c'était l'objet le plus symbolique que je devais lâcher. Et comme c'est quelque chose qui est très important, je ne devais pas le lâcher comme ça. Je devais le donner à quelqu'un en qui j'ai confiance, à quelqu'un qui est symbolique aussi. Et pour moi, c'était Karine. Ce n'était pas prévu. J'ai ressenti le besoin de le faire. »

Meriem n'allait pas aux Traîtres dans l'idée de faire un spectacle. « Je suis une fille qui est douce, calme et réservée », dit-elle. « Je pense que c'était le cocktail qui a décidé du reste de mon aventure. C'était après ce qu'on a entendu de moi et Chris dans l'auto. On avait fait une entente au retour. Je comprends que c'était basé sur le mensonge que Chelsea et Cédric ont sorti, mais je ne m'attendais pas que ça se retourne contre moi au cocktail. »

Donc, pour moi, c'est eux qui ont choisi la personne avec qui ils allaient passer leur aventure. Ils ont toqué à la porte de Cruella! [rires]

