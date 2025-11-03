MC Gilles foudroyé du regard par les médecins après une blague à Tout le monde en parle

À la fin de l'émission de dimanche de Tout le monde en parle, MC Gilles a abordé les résultats des élections municipales.

En plus de dévoiler l'identité de certains élus, il a révélé le salaire de quelques-uns d'entre eux, dont celui de la nouvelle mairesse de Montréal, soit 221 000 $ par année.

Il a ensuite lancé : « Ce n'est quand même pas le salaire d'un médecin, mais c'est quand même pas mal... », interpelant ainsi les deux médecins présents sur le plateau afin de dénoncer la nouvelle Loi 2.

Il y a eu un silence en studio. « Donc... », a-t-il lancé en se retournant vers les deux professionnels de la santé. « Oh la la la la. Le regard que j'ai eu... ».

« C'est pas chaud en studio soudainement », a indiqué en riant Sam Breton.

« Si j'ai besoin d'une opération, je suis dans le trouble », a poursuivi le fou du roi, moqueur.

« L'Ontario, l'Ontario! », a enchaîné l'humoriste, faisant référence à l'exil des médecins.

« Je te l'ai dit, c'est les patients en premier », a alors lancé la chirurgienne ORL Béatrice Voizard, qui embarquait dans le jeu du fou du roi.

« Oui, mais peut-être pas moi », a conclu MC Gilles.

Le salaire des médecins a été un élément central de l'entrevue de Guy A. Lepage avec les deux médecins au début de l'émission, ce pourquoi MC Gilles s'est permis cette blague, assez efficace dans le contexte.