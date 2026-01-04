Mauvaise nouvelle pour les fans d'Un souper presque parfait

Depuis plus de 17 ans, les gourmands avertis sont comblés par la téléréalité gustative de Noovo, Un souper presque parfait. Chaque soir de la semaine, cinq inconnus se reçoivent à souper er se décernent à tour de rôle des notes, afin d'élire un gagnant ou une gagnante qui repartira avec 2000$.

Ainsi, si la saison automnale a été le théâtre de plusieurs moments marquants, nous nous attendions à ce que la 17e saison se poursuive cet hiver... Il semble que nous nous soyons fourvoyés. En effet, outre la semaine spéciale Big Brother Célébrités, qui sera présentée dès lundi prochain, la case-horaire du rendez-vous quotidien de la chaîne sera dédiée à des reprises de la 16e saison, diffusée l'an dernier. Ces reprises d'anciens épisodes seront présentées dès 18 h.

Cela signifie que la 17e saison se terminera le vendredi 9 janvier. Au cours de cette semaine spéciale, nous verrons s'affronter Sinem Kara, Simon Boulerice, François Lambert, Emy Lalune et Coco Belliveau, tous des candidats de la précédente édition de Big Brother Célébrités. Quant au populaire homme d'affaires François Lambert, il en sera à sa 4e participation, un record.

Pour l'heure, nous ignorons si Un souper presque parfait sera de retour pour une 18e saison l'an prochain.

Puis, à 18 h 30, une nouvelle saison de Taxi payant : L'escouade sera au menu. Cette escouade, composée de Kevin Raphael, Michelle Desrochers, Patrick Groulx et Dominic Paquet, sillonne la ville au volant du taxi le plus payant en ville. La première édition avait d'ailleurs récolté un beau succès auprès du public.

Quant à Big Brother Célébrités, la semaine spéciale USPP vise à offrir un doux préambule à la 6e saison de la téléréalité. Très attendu, il ne reste plus qu'à attendre quelques petits jours avant de découvrir l'identité des 16 participants de l'édition 2026!