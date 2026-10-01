Mathieu Baron raconte les dessous de ses scènes de coma dans Indéfendable

Alors que son personnage est sorti de son coma cette semaine dans Indéfendable, semant ainsi la joie autour de lui, Showbizz.net s'est entretenu avec le comédien Mathieu Baron, concernant cette expérience de tournage inhabituelle.

En effet, depuis le début de la saison, l'enquêteur Maxime Dubois est plongé dans le coma, suite à une chute importante survenue après une altercation avec le père d'une victime. Depuis, il était impossible de savoir quel sort la production réservait au populaire personnage de la quotidienne, jusqu'à cette semaine où il s'est réveillé.

Encore dans les vapes, Maxime a semblé perturbé par ceux et celles qui l'entouraient. Maintenant, on sait que le personnage est dans une phase d'amnésie, dont la durée ne peut être déterminée. En ce sens, vous aurez droit à une scène particulièrement émouvante ce jeudi, où Maxime aura une pensée pour sa défunte mère.

Pour Mathieu Baron, les scènes de coma n'ont pas été les plus amusantes à tourner, comme il nous l'explique : « J'ai des fausses paupières, donc même si j'essayais d'ouvrir mes yeux, je ne voyais pas grand-chose. Intubé. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très frileux dans la vie, donc là, j'ai plâtre, plâtre, les couvertes, intubé, tout tapé. »

Pour ne pas que ce soit trop astreignant pour le comédien, la production a condensé le tournage des scènes de coma sur trois jours, pendant lesquels Mathieu Baron a été alité pendant de longues heures, en prenant régulièrement des pauses.

Il nous raconte d'ailleurs un moment cocasse de ce tournage : « Il y a une scène à un moment donné où est-ce que le personnage de Léo vient voir le personnage de Maxime, puis il est un peu émotif, tu sais, "lâche pas le gros...", close-up sur lui, puis là... Je pars à ronfler! »

Ça fait 11 heures que suis de même, je ne bouge pas, il fait chaud, c'est arrivé souvent [de m'endormir].

« Il fallait que je me concentre à un moment donné pour ne pas m'endormir, mais ça a été particulier, jouer ça, là, de ne rien faire en fait », poursuit le comédien, tout en s'estimant heureux de pouvoir jouer une courbe narrative aussi intéressante pour son personnage.

Justement, concernant ce qui attend son protagoniste dans la suite, Mathieu Baron se montre timide à l'idée de nous offrir des détails, mais commente tout de même : « Ça ne sera vraiment, vraiment pas facile. »

Au niveau de la mémoire, des souvenirs... Il part de loin. Il part de très, très loin. Il va se battre avec ça.

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.