MasterChef Québec : Voici les candidats de la deuxième saison

Changement à noter pour cette nouvelle mouture : contrairement à l'an dernier, la production a décidé de sauter l'étape des auditions et d'entrer directement dans le vif de la compétition. Lisez-en plus sur cette décision dans cette entrevue avec le producteur, Charles Lafortune .

Ils sont des adeptes de chasse et pêche, pompiers, DJ ou actuaire. Ils sont d'anciens athlètes, des scientifiques ou des professionnels de la santé. Ils ont de 25 à 68 ans, viennent de tous les horizons, mais ont une chose en commun : l'amour de la cuisine et le désir de remporter la compétition MasterChef Québec . Seize nouveaux cuisiniers amateurs (à l'exception d'un candidat que vous avez pu apercevoir brièvement lors de la première saison... (voir Pierre-Alexandre Joly ci-dessous)) promettent une deuxième saison haute en couleur. Un seul d'entre eux impressionnera suffisamment les animateurs, Stefano Faita et Martin Picard , les juges invités ainsi que le public, pour repartir avec le grand prix de 50 000$.

Voici la description officielle des candidats de MasterChef Québec Saison 2 (fourni par la production)





Chris Nhut Truong

36 ans, pompier, Montréal.

Pompier de profession, il est responsable de cuisiner pour ses collègues à la caserne. C'est un grand passionné de gastronomie de style fusion et sa passion pour la cuisine lui vient de sa mère d'origine vietnamienne. Il est humble, persévérant, mais aussi déterminé, car son objectif est clair : il veut se rendre en finale! En participant à MasterChef Québec, et en cuisinant pour Martin Picard, l'une de ses idoles culinaires, il réalise son plus grand rêve!





Maude Dumas-Bonneau

28 ans, enseignante au secondaire, Québec.

Enseignante au secondaire, son sourire et son amour de la vie sont contagieux. Tout le monde voudrait une amie comme elle! La cuisine est sa passion, mais aussi son échappatoire. Elle rêve de fonder son service de chef à la maison afin de transmettre aux autres son enthousiasme pour la gastronomie. Dynamique, fonceuse et sociable, elle souhaite affronter des adversaires de son calibre dans la cuisine MasterChef Québec.





Johanne Brosseau

68 ans, retraitée, Laval.

Grande voyageuse, Johanne a goûté tous les types de cuisines durant ses multiples voyages autour du monde. Étant à la retraite, elle prend enfin le temps de vivre pleinement sa passion pour la gastronomie. Chasseuse et pêcheuse, ses plats reflètent son désir d'aventure. C'est la senior du groupe et elle a de l'énergie à revendre! Son objectif est de vivre l'expérience MasterChef Québec à fond!





Jake Prévost

32 ans, artiste, producteur et DJ, Montréal.

DJ et chanteur, c'est un artiste dans l'âme et ça se reflète jusque dans sa cuisine. Il apprécie les aliments moins communs, maîtrise de nombreuses techniques culinaires plus avancées et excelle en cuisine moderne. Il est compétitif mais sait rester minutieux et concentré. Leader positif au sein du groupe, il saura prendre des risques dans son parcours à MasterChef Québec et compte sur sa créativité pour le faire sortir du Lot.





Jade Auclair-Roy

32 ans, évaluatrice immobilière, Québec.

Rassembleuse et fille d'équipe, Jade affiche une détermination sans faille. Sa cuisine est à son image, généreuse et réconfortante. Grande sportive, elle incarne le sens même de la compétition. Elle performe bien sous la pression, a confiance en ses capacités et souhaite se faire déstabiliser par les commentaires des juges de MasterChef Québec afin d'évoluer pendant son parcours en cuisine.





Martin Gagnon

51 ans, préposé aux renseignements, Stoneham.

Cinquantenaire et avide de changement, Martin se lance les yeux fermés dans l'aventure MasterChef Québec! Originaire de la Côte-Nord, il apprécie mettre les fruits de mer au menu. Son père lui a transmis son amour de la gastronomie et il cherche constamment à se perfectionner. C'est un homme empreint d'une joie de vivre singulière et son rire communicatif font de lui un candidat apprécié au sein du groupe.





Pierre-Alexandre Joly

33 ans, enseignant en adaptation scolaire, Sherbrooke.

Aspirant candidat aux auditions de la saison 1, il n'a pas remporté son duel et a perdu le tablier blanc aux mains de Sandra, grande gagnante de la saison.

Pendant des mois, il a redoublé d'efforts pour se perfectionner afin de se tailler une place au sein de la 2ª édition. Grand sportif et coach, c'est un passionné qui se donne corps et âme dans tout ce qu'il entreprend. Il se présente dans l'aventure avec une détermination sans faille et fera tout pour remporter le titre de MasterChef Québec.





Sébastien St-Germain

31 ans, consultant en informatique, Montréal.

Ancien membre de l'équipe nationale de gymnastique, Sébastien s'est inscrit à MasterChef Québec pour retrouver le goût de la compétition. La gastronomie est sa nouvelle passion après des années en sport de haut niveau. Il fait preuve d'une grande curiosité culinaire et aime tester différents styles, dont la cuisine moléculaire. Expressif, jovial et chaleureux, il est méthodique mais peut être exigeant envers lui-même.





Gerry Rembeyo

42 ans, analyste du génie industriel, Montréal

Analyste en génie industriel, Gerry possède des racines du Gabon et d'Haïti. Ancien champion de football, de basketball et d'arts martiaux, son esprit compétitif ne s'est jamais éteint. Derrière sa stature imposante se cache un homme sensible qui apprécie cuisiner pour ses proches afin de leur démontrer son amour. Il excelle en pâtisserie et saura se démarquer par ses techniques dans la cuisine MasterChef Québec.





Josianne Falardeau

44 ans, cheffe de division en approvisionnement stratégique, Notre-Dame-de-l'Ile-Perrot

Femme fonceuse et audacieuse, Josianne n'a qu'un mantra: le tout pour le tout! Elle n'arrête jamais et a plusieurs passions comme l'équitation, le ski et la danse. Amoureuse des saveurs de la cuisine du monde, elle se démarque par ses connaissances en gastronomie et se fait un devoir de mettre en valeur la multiculturalité qui caractérise sa vie dans tous les plats qu'elle concocte. Elle n'a pas peur de prendre sa place au sein d'un groupe et carbure aux défis. Elle arrive plus déterminée que jamais dans la cuisine MasterChef Québec!





Jordan Morin

26 ans, calorifugeur, Sainte-Julienne.

Calorifugeur de profession, Jordan est un homme attachant et sociable qui aime faire rire les gens. Depuis toujours, il partage son amour de la cuisine avec sa grand-mère. Il se fait un devoir de transmettre cette passion en rassemblant souvent ses proches autour de grandes tablées. Vivant avec un syndrome de Tourette contrölé, il se donne lui-même un défi en participant à MasterChef Québec et réalise, par le fait méme, un de ses plus grands rèves.





Annie-Claude Jutras

40 ans, actuaire, Lévis

En cuisine, elle ne répète jamais les mêmes recettes, à l'exception de celles de sa grand-mère Gilberte. Son plus grand rêve? Faire le grand saut pour se consacrer à la cuisine. Ses lectures de chevet préférées sont les livres et les magazines de cuisine. Elle est de nature réfléchie et veut profiter de son aventure MasterChef Québec pour apprendre et se surpasser.





Josie Tremblay

32 ans, infirmière clinicienne et gestionnaire d'un CHSLD, Chicoutimi

Infirmière clinicienne de profession et maintenant gestionnaire, Josie est habituée à de grands défis au quotidien et se sent d'attaque pour relever les épreuves culinaires de MasterChef Québec! Fière représentante de la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est avec aplomb et détermination qu'elle aborde la compétition avec l'envie de se dépasser et d'évoluer en cuisine.





Pierre Martin

56 ans, entrepreneur, Montréal.

Passionné de cuisine, Pierre n'hésite pas à affirmer que sa vie tourne autour du prochain repas. Sa cuisine reflète parfaitement sa personnalité, oscillant entre des ingrédients parfois luxueux et des recettes qui jonglent entre tradition et modernité. De nature, il n'est pas celui qui désire se mettre à l'avant-scène, mais sa passion pour la cuisine est tellement grande qu'il a décidé de tenter sa chance à MasterChef Québec!





Bianka Martel

34 ans, intervenante sociale et technicienne en soins esthétiques, Mashteuiatsh.

Grande admiratrice d'émissions de cuisine, Bianka affectionne particulièrement les ingrédients locaux et les saveurs de la cuisine boréale. C'est une cuisinière qui est à la fois créative et autodidacte. Déterminée à démontrer ses talents culinaires, rien n'aurait réussi à l'empêcher de participer à la deuxième saison de MasterChef Québec!





Isabelle Séguin-Zilio

25 ans, scientifique de données, Montréal.

La passion d'Isabelle pour la cuisine s'est amorcée alors qu'elle n'avait que 8 ans. Elle a grandi au sein d'une famille où absolument tout était préparé maison. Elle aime mettre de l'avant ses origines italiennes lors de la confection de ses plats. Rationnelle et cartésienne, son objectif est de laisser aller sa créativité dans la cuisine de MasterChef Québec!