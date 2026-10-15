Masterchef Québec : Le public questionne une décision des juges

Mardi et mercredi, à Masterchef Québec, les cuisiniers amateurs devaient créer un hors-d'oeuvre parfait.

Le chef invité Jonathan Garnier a décrit le plat qu'ils devaient concevoir comme « un petit peu plus gros qu'une bouchée et un petit peu moins gros qu'une entrée ».

C'est finalement Carmen qui a remporté le défi. Bien que les téléspectateurs aient trouvé que sa tartelette avait l'air délicieuse, ils considèrent qu'elle était trop grosse pour être envisagée comme un hors-d'oeuvre.

En effet, alors que la plupart des plats concoctés par les autres cuisiniers ont été avalés en une seule bouchée, les juges ont dû couper la tartelette de Carmen en plusieurs morceaux pour la manger.

La taille de son plat n'a pas été considérée comme problématique par Martin, Stefano et Jonathan, mais le public a fait part de ses impressions sur la toile :

« Je trouve ça drôle que certains participants avaient des bouchées trop grosses selon les juges et Carmen avait des tartelettes impossibles à prendre dans une bouchée ??? Je ne dis pas que ce n’était pas bon, mais la consigne c’était une bouchée ou je me trompe? Ceci dit je suis contente pour la gagnante. »

« OK, mais ce n'était pas un amuse-gueule, normalement c'est supposé d'être une bouchée pas une tartelette à 4/5 bouchée ? Personnellement je lui aurais dit qu'elle n'a pas suivi la consigne. »

« Ce qu'elle a préparé a séduit les juges, mais c'était plus la grosseur d'une entrée plutôt qu'un hors-d'oeuvre. »

« Tellement d’accord avec ceux qui disent que le plat de Carmen ne respectait pas la consigne donnée d’un hors d’oeuvre! 😒 C’est plutôt une entrée qu’elle a servie… Stefano qui reprochait à Sophia que son plat ne semblait pas respecter les dimensions pendant sa préparation, alors que la tartelette de Carmen devait faire au moins le double de la grosseur de l'hors-d'oeuvre de tous les autres participants! 🫠 »

« Il parlait d'une bouchée parfaite, je ne critique pas son travail, mais les juges n'ont pas suivi les règles. C'est loin d'une bouchée parfaite. »

Bien sûr, c'est un détail, mais ce sont ces petits détails qui permettent à un candidat de se démarquer ou pas à Masterchef.

Dimanche, Carmen sera la seule à ne pas cuisiner lors du défi d'élimination, où les candidats seront placés en duos pour réaliser un défi iconique. Sans se voir, ils devront communiquer pour réaliser des desserts identiques, autant en apparence qu'en goût. Seules les meilleures équipes seront sauvées. Les autres auront à surmonter un second défi : réaliser un dessert délicat qu'affectionne la juge invitée, Isabelle Deschamps-Plante.

La compétition Masterchef Québec est présentée les dimanches soirs à 20 h 30 et du lundi au mercredi à 19 h 30.