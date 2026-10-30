Martin Picard et Stefano Faita relèvent à leur tour le défi des bonbons répugnants

Cette semaine à Masterchef Québec, la production nous réservait une semaine complètement dédiée à l'Halloween, alors que les participants encore dans la course étaient déguisés et devaient produire des recettes dans la thématique.

C'est dans ce contexte que les compétiteurs ont eu un défi à affronter, celui des Jelly Beans dégoûtantes. Ceux-ci devaient choisir entre deux bonbons de la même couleur, l'an avait un goût intéressant et l'autre répugnant. Tout cela pour amasser des minutes pour cuisiner. Évidemment, le résultat à l'écran était hilarant.

Voilà que, par solidarité, les deux juges de la compétition, Martin Picard et Stefano Faita, ont décidé de se soumettre au même défi.

Le résultat, que vous pouvez voir dans la vidéo ci-dessous, est franchement drôle.

Voir Martin Picard rire comme un enfant lorsque son complice tombe sur un bonbon infect vaut le détour et vous mettra certainement un sourire au visage pour la journée.

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à mettre de la joie dans nos écrans cette semaine avec cette épreuve.

Masterchef Québec se poursuit, les dimanches à 20 h 30 et du lundi au mercredi à 19 h 30, sur les ondes de TVA.