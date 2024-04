Marina Orsini revient sur cette annulation crève-coeur : « J'ai pleuré ma vie »

En février dernier, Marina Orsini et ses adeptes apprenaient une triste nouvelle, soit le non-renouvellement de la quotidienne culinaire 5 chefs dans ma cuisine. L'émission a malheureusement fait les frais de nombreuses coupures dans le milieu de la télévision dans la dernière année. On vous en parlait ici.

Croisée à la première de la pièce de théâtre Bachelor à la Cinquième salle de la Place des Arts, l'animatrice a bien voulu revenir, en entrevue, sur ce moment difficile.

J'ai pleuré ma vie...

« Ça arrive et on n'est jamais à l'abri de ça dans notre métier », poursuit-elle, résiliente. « On se dit toujours, j'ai quand même eu quatre saisons à la faire. Mais c'est une grande tristesse, j'aurais continué encore plusieurs années. »

Celle-ci se montre toutefois optimiste et encourageante pour la suite : « J'ai des projets en développement, rien de concret pour tout de suite. Je ne m'ennuie pas. Il faut espérer! »

Les tournages de 5 chefs pour moi se sont terminés en février dernier, mais la dernière semaine a été présentée en ondes cette semaine. Le dernier épisode original est donc présenté ce vendredi à 11 h 30 sur les ondes d'ICI Télé. « C'était très émotif », nous indique l'animatrice concernant la fin des tournages.

Par ailleurs, des reprises de l'émission seront diffusées à compter de la semaine prochaine, toujours sur ICI Télé.

Nous souhaitons évidemment le meilleur à Marina Orsini pour la suite et nous espérons la retrouver très bientôt.