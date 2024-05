Marilou aborde en toute vulnérabilité son retour sur scène

Marilou, que certains ont connue comme interprète alors qu'elle n'était qu'une enfant, que d'autres ont découverte grâce à son entreprise Trois fois par jour, se permet à son tour de se redécouvrir, grâce à son premier amour, la musique.

Après avoir renoué avec son premier métier bien tranquillement, d'abord dans l'intimité, avec pour seul témoin, son piano et ses proches, la chanteuse à la voix mélodieuse a lancé un premier simple en 9 ans, Rosie, en 2022. Depuis, elle a lancé quelques simples, avant de nous offrir un album complet l'automne dernier. Maintenant, c'est sur scène qu'elle se permet de se reconnecter à sa passion. Mis à part une brève prestation émouvante sur la scène de La voix cet hiver, la tournée Traits d'union, qui commençait cette semaine, est un grand défi, pour l'artiste, aussi forte, que douce. Voyez l'ensemble des dates de la tournée sur son site web.

Ce vendredi, en toute vulnérabilité, elle partageait quelques mots à propos de son nouveau défi sur ses médias sociaux. Voyez la publication au bas de ce texte.

« Je suis toute discrète par rapport à mon retour sur scène. Je voulais faire quelques dates de rodage en toute intimité pour ré-apprivoiser tout ça et c’était la meilleure décision.

Cet instant avant d’entrer sur la scène le premier soir, mon corps pensait mourir. C’est peut-être comme ça qu’on se sent quand on reprend le volant après un gros accident.

Mais derrière ce renversement de peur immense et irrationnel que je repoussais depuis 10 ans, je suis en train de rencontrer une nouvelle version de moi-même et c’est extrêmement émouvant.

La joie que ça m’apporte d’être en train de créer humblement (avec la meilleure équipe) un moment où des parfaits inconnus se rassemblent pour écouter, pleurer, rire, danser et chanter ensemble 🤍

🎥 : un peu tout le monde

📸 : beaucoup @olitakesshots »

Des amis, collègues et connaissances du milieu ont applaudis son courage et talent, dans les commentaires.

L'animateur Benoît Gagnon a laissé un mot très doux : « On le souhaitait et ça arrive … à ton rythme à tes conditions. Tout ça est juste parfait et si ce retour te rend heureuse saches que nous aussi. Beaucoup. Genre très beaucoup xxx ❤️ » Guy A. Lepage a lui aussi laissé un mot d'encouragement : « T’es bonne Marilou 👏👏👏 », « Ta voix ❤ », lui disait Mélissa Ouimet. Marina Orsini, quant à elle, était de l'avis de plusieurs abonnés : « Hâte d’aller te voir!🎉 ».