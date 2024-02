Marie Soleil Dion tomberait-elle sous le charme d'un agriculteur?

« Je m’implique au bout, j’aime ça pour vrai, ils m’inspirent, je les trouve beaux, j’ai envie qu’ils trouvent l’amour. J’aime ça parler avec les prétendants et les agriculteurs! », nous disait-elle, face à son mandat d'animatrice dans la populaire téléréalité.

Comme Marie Soleil, aussi comédienne et jeune maman, est récemment séparée, nous étions curieux de savoir si fréquenter les fermes lui avait donné envie de rencontrer, à son tour, un agriculteur.

Sa réponse est ferme : « Oh non, vraiment pas. » Elle s'explique : « Parce qu’en plus, en les voyant d’aussi proche, je vois à quel point c’est de la job, je le savais, mais de parler avec eux, de les voir évoluer, ça prend une passion. Et je pense qu’une force du show c’est de mettre en lumière des gens qui ne sont pas souvent mis en lumière, qui n’ont jamais le spotlight. Des gens qui travaillent fort, jour après jour, qui nous font tous, ultimement, vivre. On est tous un peu dépendants de leur travail. Et qui sont victimes des réchauffements climatiques. C’est vraiment des gens qui travaillent fort, moi je n’aurais absolument pas cette patience, ce dévouement. Je n’ai rien, rien, rien de ce qu’ils ont. »

Dossier clos!

Marie Soleil Dion abordait ici la finale de la 12e saison de L'amour est dans le pré.