Marie-Soleil Dion défend ce candidat malmené de L'amour est dans le pré

Cette année, à L'amour est dans le pré, Théo a été pointé du doigt à plusieurs reprises par les téléspectateurs.

D'abord parce qu'il avait décidé d'amener sa fille chez sa prétendante, Annie, en ville, puis parce qu'il a choisi de ne pas aller en voyage avec celle-ci et de mettre un terme à son aventure plus tôt que prévu.

Rencontrée sur le tapis rouge des Olivier la semaine dernière, nous avons demandé à l'animatrice Marie Soleil Dion ce qu'elle avait pensé des réactions, assez intransigeantes, du public envers l'agriculteur.

« Je me suis attachée à Théo, c'est un bon gars. Quand ce n'est pas la bonne affaire, ce n'est pas la bonne affaire. On ne peut pas créer des sentiments. C'est une bonne et belle personne. Un gars sensible. Je lui souhaite tellement le mieux. J'ai beaucoup apprécié Théo. »

On pourra revoir Théo jeudi prochain lors des retrouvailles entre les candidats de la saison 12 au Manoir du Lac William. Voyez une photo au bas de l'article.

Il faut dire que Théo n'est pas le seul à avoir subi les foudres du public cette année à L'amour est dans le pré. En effet, jeudi dernier, l'attitude de Charlie en voyage a dérangé les téléspectateurs, qui ont trouvé qu'il avait manqué d'honnêteté envers son partenaire, Yoan.

Benjamin a aussi reçu quelques critiques alors que, à la fin du voyage, il a semblé beaucoup moins amoureux qu'avant son départ. D'ailleurs, les fans de l'émission ont cherché à savoir s'il était toujours en couple avec Lili. Apprenez-en plus ici.

Oui, on veut de l'amour à L'amour est dans le pré, mais ne soyons pas trop exigeants envers les agriculteurs.rices et leurs prétendant.e.s... Tout ne peut pas toujours être parfait comme entre Sabrina et Mélanie!