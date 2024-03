Jeudi soir, les téléspectateurs ont pu assister au voyage final des candidats de la 12e saison de L'amour est dans le pré.

S'ils ont été charmés par la demande en mariage de Mélanie et Sabrina, ils ont exprimé quelques déceptions, notamment envers Benjamin. Celui-ci a avoué ne pas avoir les mêmes sentiments que sa prétendante, Lili, qui semble en amour par-dessus la tête avec lui.

Dans la bande-annonce du prochain épisode - les retrouvailles au Manoir du lac William - on constate que Lili est présente, mais on peut aussi l'entendre dire qu'elle ne croyait pas que Benjamin était à ce point « sur le break » lors du voyage.

Cette réplique était suffisante pour alarmer les fans de l'émission qui s'imaginent déjà en grand nombre qu'il ne restera plus que deux couples à la fin de cette aventure, soit les inséparables Mélanie et Sabrina, ainsi que les éternels enfants de coeur Marc-Étienne et Kim.

D'autres voient la présence de la jeune femme aux retrouvailles comme un signe que leur relation tient toujours. D'ailleurs, une internaute semble affirmer que l'agriculteur et sa douce sont encore en couple.