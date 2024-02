Marie-Mai lance une bombe dans la bande-annonce de Big Brother Célébrités

Évidemment, tout cela est on ne peut plus subjectif, mais nous sommes complètement en pâmoison face au look que Marie-Mai arborera à Big Brother Célébrités ce dimanche.

La longue robe-bustier noir avec des pans asymétriques lui va comme un gant. Voyez quelques images au bas de l'article.

Encore cette année, les tenues de Marie-Mai font réagir la toile. Celle qui a le plus créée de remous sur les réseaux sociaux? Invariablement, celle-ci.

Notons que le styliste Patrick Vimbor est derrière les looks audacieux de l'animatrice cette saison.

Dimanche, à Big Brother Célébrités, on découvrira qui aura trouvé la réponse à l'énigme du casino et qui deviendra le premier membre du jury, entre Érika et Dave. Mais, surtout, on apprendra qui jouera au challenge du patron. En effet, dans la bande-annonce, que vous pouvez voir au bas de l'article, Marie-Mai indique que ce ne sont pas les célébrités qui participeront au challenge du patron cette semaine. « Pour savoir pourquoi, soyez-la! », indique l'animatrice.

Les téléspectateurs formulent déjà des hypothèses et plusieurs pensent que ce sera un membre de leur famille qui participera au défi à leur place. Certains s'imaginent aussi que Joëlle ou Charles pourraient jouer au Quitte au double et acheter le médaillon « Coup d'État ».

À suivre dimanche à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.