Marie-Lyne Joncas s'exprime sur une participante de Si on s'aimait encore

Marie-Lyne Joncas a toujours crié haut et fort qu'elle était une grande consommatrice de télé québécoise.

Même si elle travaille beaucoup (elle vient de terminer les tournages du Grand Chantier Rona et s'est lancé dans ceux de la série Dumas tout de suite après), elle continue de se nourrir de contenu québécois.

Elle regarde, entre autres, le docuréalité Si on s'aimait encore avec bonheur.

Mardi, elle a envoyé des fleurs à une participante de l'émission, l'unique Madeleine.

« À quel point cette femme est HILARANTE et EXTRAORDINAIRE! Je veux être elle à son âge! », a-t-elle indiqué dans une story.

Elle partageait du même coup un extrait où Madeleine disait qu'elle aimait les oignons, mais que ça lui donnait des gaz.

Nous sommes bien d'accord avec elle, Madeleine et son mari Michel sont plutôt formidables! Impossible de ne pas craquer lorsqu'ils se sont mis à interpréter leur chanson de mariage; Michel à la guitare et à la voix puis Madeleine à la flûte (voir l'extrait au bas de l'article).

Malgré tout, la belle Madeleine a tout de même été victimes de quelques détracteurs. Plus de détails ici.

À noter qu'il ne reste plus que six épisodes à la saison 2 de Si on s'aimait encore, qui se terminera le 6 juin.