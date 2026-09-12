Marie-Josée Gauvin révèle une grande primeur sur En direct de l'univers

Cette semaine, le populaire Pop pop balado faisait son grand retour sur les plateforme d'écoute, pour une nouvelle saison encore plus déjantée et teintée de culture pop que la première. À chaque semaine, les meilleurs amis Marie-Josée Gauvin et Maxime Roberge jasent de ce qui se passe sur la planète pop d'ici comme ailleurs, avec des entrevues exclusives, des primeurs et des informations croustillantes sur les récents bruits de couloir de nos artistes chouchous.

Cette fois, pour le premier épisode de la saison, Marie-Josée a révélé un secret bien gardé de la production d'En direct de l'univers. Son passage à la populaire émission de France Beaudoin ayant été annoncé il y a quelques mois, nous ignorions jusque là quand cet épisode spécial serait diffusé. C'est maintenant chose connue, comme l'a révélé la principale intéressée :

« 21 novembre! Je suis tellement contente! C'est la dernière de la saison avant les Fêtes. Moi, j'adore le mois de novembre. Je suis ben la seule sur la planète terre. Il est festif, il est le fun, c'est ma fête, c'est la fête à Jo, c'est la fête à CC... [...] Que ma famille soit sur le show ou pas, tout le monde va venir! »

Et Maxime de rajouter, lui qui sera assurément partie intégrante de cet épisode, qu'il prendra congé le lundi suivant. « Moi je vais tellement me saouler la gueule, je vais vomir dans les toilettes de Radio-Canada. C'est terrible! » ajoute-t-il, nous dévoilant un bref aperçu de la vive énergie qui émanera du plateau vers nos salons, le samedi 21 novembre prochain à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé!

Rappelons que Marie-Josée Gauvin est également la présentatrice du magazine culturel Pop! ou rien, diffusé les jeudis sur les ondes de Noovo. Cette semaine, Marie-Josée et son armée de collaborateur « poppaient » aux actus de Miley, de Mel C et de Céline Dion, notamment.

On peut dire que la pop coule littéralement dans les veines de cette animatrice pétillante et résolument pertinente!

On ne manque pas Pop! ou rien le jeudi à 19 h, sur Noovo et à 17 h sur Crave.