À sa sortie de l'émission lundi dernier, nous avons eu envie de discuter avec la traître Marie-Josée de son expérience dans la populaire téléréalité québécoise.

D'abord, elle dit avoir été très surprise en recevant l'appel de la production. « Je pense que j'ai coupé la personne deux fois en pensant que c'était de la publicité. Elle insistait pour me faire comprendre. J'ai finalement fait : "OK, attendez une seconde, je vais vous mettre en attente. Je vais aller vous prendre dans mon bureau" et je me suis mis vraiment à écouter. Je ne m'attendais pas à ça. »

Pourquoi une coiffeuse était-elle un bon prospect pour joueur aux Traîtres?

La coiffeuse est gardienne des secrets.

« On est habitué de jaser avec les gens, de rassembler les gens », ajoute-t-elle. « On est capable de ramener les gens vers nous, de les emmener avec nous. On est de bons leaders et on a une grande écoute. »

Il faut savoir que Marie-Josée a une certaine notoriété dans son champ d'expertise. Elle travaille depuis 35 dans le domaine et possède sa propre entreprise depuis 31 ans (Style en Tête Salon-Spa). Elle a été coach d'affaires et a enseigné pour L'Oréal pendant 15 ans.

Marie-Josée dit avoir été complètement happée par le jeu. « Ça t'accapare au complet et tu embarques vraiment. C'est surprenant. Quand j'ai été sortie l'aventure, je pensais retourner au travail immédiatement, mais ça m'a pris 5 jours. J'ai été un gros 3 jours à avoir l'impression que je me faisais surveiller. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi qui checkait comment je bougeais. Parce que c'était ça dans l'émission, on se faisait analyser tout le temps. Alors, même revenue chez moi, j'avais encore ce sentiment-là, que j'étais épiée. »

Ça prend un certain temps pour sortir le jeu de toi.

« C'est formidable comment la production fait de ça une réalité, notre réalité », nous confie-t-elle. « Chapeau à eux! On a été reçus comme des rois et des reines. Sérieux, j'étais dans un 5 étoiles, autant au niveau de la nourriture que du confort. » Rappelons que les tournages ont eu lieu au Manoir Rouville-Campbell, à Mont-Saint-Hilaire, en août dernier.

Marie-Josée répond à une question que se posent souvent les téléspectateurs à propos de la production ici.