Marie-Félix Malo et une autre jeune candidate de Quel talent! développent une belle amitié sur le plateau

Son amie ne passe malheureusement pas à la prochaine étape.

Quel talent!
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Marie-Félix Malo a été choisie pour passer en quart de finale à Quel talent! cette semaine.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, la fille de la chanteuse Marie-Élaine Thibert a confié avoir développé une belle amitié avec la jeune danseuse Arielle Sevigny sur le plateau de l'émission.

La talentueuse Arielle n'a malheureusement pas été choisie pour poursuivre l'aventure.

Marie-Félix a aussi développé une belle relation avec les danseurs Claudia et José. Voyez sa publication ci-dessous.

Mentionnons que, bien que méritée, la victoire de Marie-Félix a créé certaines frustrations auprès des téléspectateurs. Voyez pourquoi ici.

Notons que les réévaluations se terminent ce jeudi. Dans les épisodes de lundi et mardi, nous assisterons aux quarts de finale, puis mercredi et jeudi prochains, nous verrons les coulisses de la préparation des candidats pour la demi-finale et nous aurons droit à une incursion dans la loge des juges.

Quel talent est présenté du lundi au jeudi à 19 h 30.

