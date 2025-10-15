Le choix du jury à Quel talent! déçoit le public

Lundi et Mardi, à Quel talent, c'était les réévaluations.

Au cours de ces deux journées, les juges sélectionnaient les artistes qui passent à la prochaine étape.

Divisés en deux groupes de cinq, ils présentaient un nouveau numéro pour convaincre le jury qu'ils avaient leur place dans la compétition.

Mardi, un artiste n'a pas été sélectionné par les juges et cela a particulièrement dérangé les téléspectateurs.

« Leur choix aurait dû s'arrêter sur P'tit gros bison!! »

« Offrons à P'tit Gros Bison la notoriété qu'il mérite ! Pour tes textes incroyablement touchant et ton talent brute, félicitations 👏🏻 tu aurais amplement mérité ta place en finale! »

« Extrêmement déçue du départ de P'tit Gros Bison ... ouffff, quel perte 🥺 »

« Je suis extrêmement déçue et fâchée. P'tit Gros Bison a perdu sa place en quart de finale. »

« Déçu aussi sa aurais du être ptit gros bison »

« Vraiment du favoritisme P’tit gros bison est le meilleur de tous, je ne comprends pas le choix des juges je suis très déçu 😞 »

« Il devrait avoir une surprise et le vote des téléspectateurs ont veux le retour de P'tit Gros Bison »

« Très deçu P'tit Gros Bison aurais du passer x1000 votre choix est du gros n'importe quoi !!! »

Précisons que l'artiste choisi par les juges pour passer au prochain tour était Marie-Félix Malo, la fille de Marie-Élaine Thibert, qui a aussi énormément de talent.

Réécoutez ci-dessous la pièce « De fil en aiguille », que P'tit gros bison a interprété à Quel talent! mardi.

Au lendemain de son élimination, l'auteur-compositeur-interprète disait ceci sur ses réseaux sociaux :

« C'est terminé pour moi à Quel Talent !

Félicitations à Marie-Félix et à tous les participants. 🖤

Pour ceux et celles qui m’ont découvert, bienvenue chez nous. En passant, si tu as aimé ma chanson de ce soir, De fil en aiguille sort à minuit !

Merci pour cette belle aventure et on se recroise dans une salle ou dans un festival. »

Voyez sa publication ci-dessous.

Les réévaluations se poursuivent cette semaine à Quel talent!, sur les ondes de Noovo à 19 h 30.