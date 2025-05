Marie-Claude Barrette s'adresse au public après l'annonce de son départ de Bonsoir bonsoir

Lundi matin, nous apprenions que Marie-Claude Barrette quitterait la barre de Bonsoir bonsoir le 2 juin prochain.

Celle-ci a tenu à s'adresser aux téléspectateurs suite à cette annonce.

« Bonjour à tous!

Je prends un moment pour vous parler du printemps inattendu que je vis présentement à la barre de Bonsoir Bonsoir! Quel privilège de vous accompagner chaque soir et de rencontrer des artistes aussi talentueux. Tel qu’annoncé ce matin, mon mandat à l’animation se terminera le 29 mai prochain. Je dois honorer des engagements qui étaient déjà prévus à mon calendrier pour le reste de l’été. Le producteur et le diffuseur de l’émission étaient d’ailleurs au courant lorsque nous avons débuté la saison en avril. Je suis reconnaissante de leur confiance et je salue l’extraordinaire équipe qui me soutient!

J’en profite pour vous remercier d’être au rendez-vous et de me suivre dans cette émission. Nous avons encore 3 semaines devant nous pour en profiter au max. Je souhaite le meilleur à Jean-Sébastien Girard qui prendra le relais pour la suite! »

L'animatrice n'indique pas quels sont ces autres projets qui l'occuperont jusqu'à la fin du mois d'août. Nous en saurons certainement davantage dans les prochaines semaines.

Sur les réseaux sociaux, le public se dit attristé par son départ de Bonsoir Bonsoir, mais lui souhaite une bonne chance dans ces nouveaux défis, pour le moment mystérieux.