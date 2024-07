Mariana Mazza décroche (enfin!) l'animation de son propre magazine littéraire

Depuis quelques années, Mariana Mazza séduit les téléspectatrices et téléspectateurs avec ses chroniques littéraires à Bonsoir Bonsoir. Avide lectrice, l'humoriste se passionne depuis longtemps pour les mots et les histoires riches, ce qui la conduit à ce nouveau projet qui s'annonce aujourd'hui.

En effet, à compter de la saison 2024-2025, Mariana Mazza sera à la barre de son propre magazine littéraire sur les ondes d'ICI ARTV.

Celui-ci portera le titre Livre ouvert.

Elle y rencontrera notamment des intervenants de l’industrie littéraire, des artistes qui lui présenteront leur bibliothèque et des experts qui répondront à ses questions.

Elle effectuera également des suggestions littéraires à ses invités ainsi qu’au public à la fin de l’émission.

Qu’est-ce qui se retrouve dans la bibliothèque de France D’Amour? Et celles de Pierre Verville, Lydia Bouchard et Boucar Diouf? Pourquoi s’endort-on quand on lit? Quels sont les livres les plus vendus dans le monde? Combien reçoit un auteur lorsqu’il écrit un livre? Est-ce que les livres d’horreur influencent les psychopathes? Qu’est-ce qu’un prisonnier a le droit de lire? Qu’est-ce qui attire les enfants vers une couverture de livre? Toutes des questions auxquelles Mariana répondra dans ce magazine littéraire qui se veut tout sauf conventionnel et avec lequel elle souhaite intéresser le plus de gens possible à la lecture et à l’univers du livre.

L'émission est produite par Entourage et réalisée par Félix Trépanier.

Voilà donc une proposition à inclure dans notre horaire de visionnement prochainement!