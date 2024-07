Marcel Leboeuf se confie avec émotion sur une expérience surréelle qu'il a vécu après le décès d'un proche

Ça fait déjà un moment que l'on connaît l'intérêt de Marcel Leboeuf face à la spiritualité. Du moins, il aborde assez librement ses expériences, qu'il accueille avec une grande ouverture d'esprit.

Jeudi soir, à Sucré salé, l'acteur, qui soufflera sous peu soixante-dix bougies, a raconté à Mélanie Maynard l'une de ses précieuses histoires.

Le comédien venait tout juste de faire ses adieux à sa mère, qui était décédée à l'hôpital la veille. Successivement, les enfants avaient chuchoté leurs adieux à l'oreille de leur maman. Ils ont décidé de garder son départ privé et de ne pas publier d'avis dans la nécrologie des journaux.

« Le lendemain matin, le téléphone sonne. C'est une dame dont le prénom est Lise qui me dit "Monsieur Leboeuf, je veux vous offrir mes sympathies". Ben, attend minute, ce n’est pas dans le journal... "Comment vous savez ça, vous, que ma mère est morte". Elle dit "Moi, je parle avec les morts, j'ai parlé avec ta mère toute la nuit." Là, je me fâche. Là, je dis : " Écoutez Madame, si vous me niaisez, ce n’est pas un très bon moment. Moi, j'ai de la peine en ce moment, ce n’est pas le temps de me niaiser." Elle dit : "Non, non, non, non. Je ne te niaise pas, depuis que je suis toute petite, moi, je parle avec les morts, je suis devenue une messagère. J'ai un message pour toi. [...] ta maman fait dire : Merci, Marcel, pour ce que tu as dit dans son oreille." Elle m'a dit dans l'ordre de ce que j'ai dit à ma mère. »

Si le contact s'arrêtait ici, on aurait pu avoir un doute avant de crier à la voyance. Un passant aurait-il vu la scène et rapporté à une personne malveillante? Mais, la suite de l'anecdote donne assurément envie d'y croire!

Il raconte que son père l'avait sondé face à quelle robe il devrait choisir pour laisser partir sa femme. Le fils lui avait répondu que ça importait peu. Sous peu, la femme tenait sa parole de « le rappeler si elle la voyait à nouveau ».

« Mercredi soir, Madame Thibodeau, elle s'appelle Lise Thibodeau, m'appelle. Elle dit : "Monsieur Leboeuf, votre maman est venue me revoir cet après-midi." Elle dit que ça se passe bien pour elle l'autre bord. En passant, elle fait dire à votre père que la robe qu'il va y mettre, ce n'est pas important. Voyons donc ! Je lui dis : "Madame Thibodeau, si vous me dites n'importe quoi, prenez-vous un 6/49, vous tombez pile en babines. Elle se fâche : "Je te le dis, je parle avec les morts". »

Il avait déjà abordé, à La semaine des 4 Julie en 2023 une expérience spirituelle similaire en lien avec son ami feu André Melançon. Cette même dame, Lise, avec qui il semble avoir développé des liens, lui avait transmis un signe de la même façon.

Que l'on y croit, ou que l'on soit sceptique, il faut dire que cette intervention, qu'elle soit surnaturelle ou pas, aura été assurément un symbole apaisant contribuant à adoucir le deuil de Marcel. Quelle histoire touchante!

Sucré salé, du lundi au vendredi, 18 h 30, sur les ondes de TVA et en rattrapage en tout temps sur TVA+.