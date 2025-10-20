Marc-Antoine ne parlera pas de Star Académie à Un souper presque parfait : voici pourquoi

Cette semaine, à Un souper presque parfait, on retrouvera entre autres Marc-Antoine Delage, que le public a découvert l'hiver dernier à Star Académie.

Il faut savoir qu'il ne sera jamais question de son passage à la téléréalité musicale cette semaine puisqu'Un souper presque parfait a été tourné avant Star Académie.

En effet, sur ses réseaux sociaux, Marc-Antoine révèle que c'est en juillet 2014 qu'il a filmé ces cinq émissions de la compétition culinaire avec quatre autres participants de Montréal, Flavie, Charles, Audrey et Philippe.

« Ça l'air que ça sort demain tsé... filmé y'a un an et demi », indique-t-il.

Au moment des tournages d'Un souper presque parfait, Marco avant 19 ans et était (il l'est toujours d'ailleurs) créateur de contenu.

Voyez son portrait ci-dessous.

