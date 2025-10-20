Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Marc-Antoine ne parlera pas de Star Académie à Un souper presque parfait : voici pourquoi

Il y sera cette semaine.

Un souper presque parfait
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Cette semaine, à Un souper presque parfait, on retrouvera entre autres Marc-Antoine Delage, que le public a découvert l'hiver dernier à Star Académie.

Il faut savoir qu'il ne sera jamais question de son passage à la téléréalité musicale cette semaine puisqu'Un souper presque parfait a été tourné avant Star Académie.

En effet, sur ses réseaux sociaux, Marc-Antoine révèle que c'est en juillet 2014 qu'il a filmé ces cinq émissions de la compétition culinaire avec quatre autres participants de Montréal, Flavie, Charles, Audrey et Philippe.

« Ça l'air que ça sort demain tsé... filmé y'a un an et demi », indique-t-il.

Au moment des tournages d'Un souper presque parfait, Marco avant 19 ans et était (il l'est toujours d'ailleurs) créateur de contenu.

Voyez son portrait ci-dessous.

Rappelons que, la semaine dernière, une autre figure de la téléréalité a participé à l'émission et il n'a pas été question non plus de son passage sous les projecteurs sur un autre réseau. Tous les détails ici.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50