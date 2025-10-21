Marc-Antoine Delage victime de médisances suite à son passage à Un souper presque parfait

Marc-Antoine Delage de Star Académie était de passage à Un souper presque parfait lundi.

Il n'a d'ailleurs pas été question de son passage à l'émission musicale pour une très bonne raison, que vous pouvez découvrir ici.

Marc-Antoine recevait ses invités dans la vaste demeure de ses parents à Carignan, sur la Rive-Sud de Montréal.

Le jeune homme, qui avait alors 19 ans, a fait visiter d'entrée de jeu la superbe maison au bord de l'eau dans laquelle il avait la chance de vivre et il s'est valu plusieurs commentaires mesquins de personnes envieuses.

Malheureusement, il n'est pas le seul à avoir eu droit à des médisances. Sa maman, avec qui il partage souvent l'écran dans ses vidéos sur les réseaux sociaux, a également dû être confrontée à la malveillance de certains internautes.

« Évidemment elle devait être là elle 🤣 c'est incroyable 🤣 »

« Sont tu quétaine »

Par contre, vu le nombre de commentaires malveillants sous la publication d'Un souper presque parfait, plusieurs se sont portés à la défense du duo mère-fils.

« Il y a beaucoup de commentaires d’envieux dommage moi j’aimerais bien avoir une maman le fun et une belle maison au bord de l’eau 🙂 »

« Il y a beucoup de jaloux dans place!! Seigneur 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ »

« C'est [...] inutile et méprisant »

« Juste parce que c'est Marc-Antoine Delage qui es la c'est les insulte gratuit 🤦‍♀️🤦‍♀️ Bravo a toi »

Notons que la superbe maison familiale de Marc-Antoine Delage a été construite par son père. Apprenez-en plus ici.

On envoie de la douceur et de l’affection, dans ce contexte où plusieurs personnes ont gravement manqué de discernement. Une situation regrettable qui ne devrait pas exister.