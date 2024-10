Marc-André Coallier évoque certaines déceptions après son passage à Chanteurs masqués

Dimanche, Marc-André Coallier était le démasqué de la semaine à Chanteurs masqués. Il se cachait sous Serge Le Lama.

« Au début j'ai fait : "êtes-vous malade? Vous tournez ça en plein été?" Moi, c'est ma pire saison, c'est mon théâtre d'été qui ouvre. J'ai dit : "j'aurai jamais le temps". Ils me disent : "mais non, c'est juste quatre émissions. Si tu restes jusqu'à la fin, ça va être peut-être six à sept présences." J'ai dit : "montrez-moi le costume", et dès que je l'ai vu j'ai fait : "OK, j'embarque". C'est drôle ça, un lama à quatre pattes », nous raconte-t-il.

Bien que très joli, le costume avait quelques désagréments.

Ils m'ont dit : "tu vas avoir du fun", mais ils ne m'ont pas dit que j'aurais chaud à ce point-là, par exemple.

D'ailleurs, ce n'est pas que dans le Lama que Marc-André a transpiré. « Quand tu rencontres la production pour la première fois, ils te remettent des cotons ouatés noirs très amples, avec une cagoule, des gants, puis un casque, une visière qui te cache le visage, pour que, quand t'arrives près du studio, on ne te reconnaisse pas. Ce vêtement noir là, il est déjà très chaud. [...] Tu arrives à un endroit secret, et là, c'est une petite limousine qui vient te chercher, puis il faut que t'attendes la limousine, debout, à côté de ton auto, avec ton habit. T'as l'air de Darth Vader. »

L'animateur du Club des 100 Watts évoque tout de même certaines déceptions suite à son visionnement à la télé de sa performance à Chanteurs masqués.

« La danse, je suis un peu déçu », nous confie-t-il. « Je pensais avoir fait une belle performance dansée, mais c'est poche au bout parce que j'accroche tout le monde, je ne sais pas où je marche. »

Il trouve aussi que les indices de la capsule étaient difficiles à décoder. « J'avais dit à Luc, parce que dans ses devinettes, il essaie de donner des indices, mais il ne faut pas que ça soit évident. J'ai dit : " ne mettez pas d'ampoules ou de flamants roses dans la description". Les flamants roses qui font référence à Jean-Pierre Collier, et puis les ampoules aux 100 watts, bien sûr. Mais ce n'était pas facile, ses choix. Il a sorti des affaires... Il a notamment dit : "traversée du désert" parce qu'il voulait que ça ressemble à quelque chose du Lama, le désert, les cactus. Mais "traversée du désert", c'est comme aussi : "tu n'as pas fait pas grand-chose depuis le temps qu'on t'a vu". Dans le fond, effectivement, je ne fais pas beaucoup de télé, mais je n'ai comme pas arrêté depuis 20 ans où je suis propriétaire du théâtre La Marjolaine. Je produis un à deux spectacles par année... »

Notons que s'il n'avait pas été éliminé au premier tour, Marc-André Coallier aurait interprété « Julie » des Colocs. « C'est sûr que c'est décevant de quitter au premier show, mais je comprends la game. Je comprends ça, puis je l'accepte avec grand plaisir. »

