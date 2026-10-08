Mani Soleymanlou a subi une grande vague de haine récemment

Lorsqu'il a reçu un prix à la plus récente cérémonie des Gémeaux, l'acteur Mani Soleymanlou a tenu un discours sur l'immigration. Puis, lors de sa visite à Tout le monde en parle le 27 septembre dernier, il est revenu sur ses propos.

« J'ai un enfant né d'une mère qui est née, elle, à Laval, moi-même à Téhéran. Il est né à Longueuil. Il est entouré d'amis dans sa classe qui viennent de partout. Et quand j'entends que mon fils, aux yeux d'un parti politique, est vu comme un immigrant de deuxième génération, c'est-à-dire qu'on lui a enlevé cette terre où il est né, c'est d'une grande violence. Je ne savais pas qu'on allait aller jusqu'à instrumentaliser les enfants pour faire passer son message. »

L'acteur était invité sur le plateau de Dans les médias mercredi et il a raconté avoir vécu une grande vague de haine qui l'a forcé à fermer son compte Facebook.

« Ça a été un 36 heures bien chargé, très très dense, mais je vais bien. Il y a eu un moment vraiment difficile par contre, je ne le cacherai pas. C'est quand même quelque chose de recevoir autant de haine », a-t-il indiqué.

Il indique avoir reçu des messages sur toutes les plateformes, « des commentaires sur des pages, des commentaires sous des publications autres, dans mes messages privés, dans ma boîte courriel personnelle, en sachant très bien dans quel quartier je vivais ».

On m'a dit tout de suite : "tu vas voir, ça va durer 36 heures, 48 heures, puis c'est fini après". Effectivement, mon cas personnel s'est arrêté après 48 heures, mais je ne sais pas dans quelle société on vit pour que ça soit passager et que ça ne soit pas grave.

Il ajoute : « Là où je pense que j'ai eu tort, en fait, c'est que j'ai peut-être signifié que ces idées-là venaient de la bouche et de l'esprit de notre premier ministre. Alors qu'on m'a signalé que c'était de la désinformation, des mensonges, que ça existait chez Statistique Canada. Peu importe. Pour moi, on joue sur les mots. Dans la mesure où le fond du message reste le même. Mais je pense que si j'avais peut-être nommé les choses différemment, il y aurait eu peut-être un peu moins de haine, de la haine quand même, mais peut-être juste un peu moins ».

Précisons qu'on peut voir Mani Soleymanlou dans la série Angles morts, offerte présentement sur l'EXTRA d'ICI.tou.tv.